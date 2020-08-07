اللجنة الطبية تخطر فريق بني سويف بموعد المسحة الأولى

تلقى مسئولو مجلس إدارة نادى الألومنيوم، أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،اخطارا رسميا من اللجنة الطبية باتحاد الكرة ،تخطرهم بيمعاد إجراء المسحة الطبية الأولي للكشف عن فيروس كورونا.
وأكد المهندس محمد الواضح ،المشرف علي الفريق بأن مسئولي مجلس ادارة نادي بني سويف علي أنه وفقا للاتصال الهاتفي مع مسئولي اتحاد الكرة ،فأن اللاعبيين والجهاز الفنى والإدارى سيخضعون لإجراء المسحة الطبية ،الثلاثاء القادم بالثالثة عصرا قبل اجراء التدريبات الجماعية.
وأوضح "الواضح " أن مسئولي مجلس ادارة نادي بني سويف قد قررت بالسابق عمل ملفات طبيه لجميع اللاعبين و تتم متابعه حالتهم الصحيه و اجراء فحوصات دوريه للاطمئنان على صحتهم كما يتم متابعه مدى جاهزيتهم البدنيه و الحرص على عدم زياه الوزن من خلال برامج غذائيه يتم متابعتها من الجهاز الطبى و اعداد تقرير اسبوعى عن كل لاعب .
وأختتم الواضح حديثه بأن نادي بنى سويف يستعد وبقوة لعودة وإستئناف دورى القسم الثانى لتحقيق حلم الصعود للممتاز بعد تصدرهم جدول المسابقة برصيد 35 نقطة.