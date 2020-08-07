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رياضة

اللجنة الطبية تخطر فريق بني سويف بموعد المسحة الأولى

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:22 م
صدى البلد
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رباب الهواري
تلقى مسئولو مجلس إدارة نادى الألومنيوم، أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،اخطارا رسميا من اللجنة الطبية باتحاد الكرة ،تخطرهم بيمعاد إجراء المسحة الطبية الأولي للكشف عن فيروس كورونا.

‏‎وأكد المهندس محمد الواضح ،المشرف علي الفريق بأن مسئولي مجلس ادارة نادي بني سويف علي أنه وفقا للاتصال الهاتفي مع مسئولي اتحاد الكرة ،فأن اللاعبيين والجهاز الفنى والإدارى سيخضعون لإجراء المسحة الطبية ،الثلاثاء القادم بالثالثة عصرا قبل اجراء التدريبات الجماعية.

وأوضح "الواضح " أن مسئولي مجلس ادارة نادي بني سويف قد قررت بالسابق عمل ملفات طبيه لجميع اللاعبين و تتم متابعه حالتهم الصحيه و اجراء فحوصات دوريه للاطمئنان على صحتهم كما يتم متابعه مدى جاهزيتهم البدنيه و الحرص على عدم زياه الوزن من خلال برامج غذائيه يتم متابعتها من الجهاز الطبى و اعداد تقرير اسبوعى عن كل لاعب .

وأختتم الواضح حديثه بأن نادي بنى سويف يستعد وبقوة لعودة وإستئناف دورى القسم الثانى لتحقيق حلم الصعود للممتاز بعد تصدرهم جدول المسابقة برصيد 35 نقطة.
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