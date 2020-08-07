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توك شو

هاني شنودة: والدتي نصحتني بعدم الغناء لأن صوتي نشاز.. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:44 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الموسيقار هاني شنودة، إن الرجل يبحث عن الإعجاب فيما تبحث الأنثى عن الحب.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «3 ستات»، الذي تشارك في تقديمه، سلوى محمد علي، سالي حماد، وإيمان يوسف، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الطفل منذ صغره يتربى على أن الصلة بينه وبين والدته هي الإعجاب حيث تعجب دائما بكل شيء يقوم بفعله.

وتابع الموسيقار هاني شنودة، أن والدته كانت مغرمة بعزف البيانو والعود و تغني لأم كلثوم وكان هو بالنسبة إليها أنه لا يستطيع الغناء وصوته نشاز ونصحته بعدم الغناء.
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