فاتورته عالية.. مفاهيم متداولة عن العداد الكهربائي مسبوق الدفع

يعتقد الكثير من المواطنين أن أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع تزيد عن أسعار الشرائح بالعدادات التقليدية التى تعتمد على إصدار فاتورة استهلاك شهرية وهذا أمر غير صحيح تمامًا.
أسعار شرائح الكهرباء سواء للقطاع المنزلى أو التجارى أو غيرها من أنواع المستهلكين واحدة مهما أختلف نوع العداد، كما أن الدعم للشرائح المستحقة للدعم واحدة فى كافة العدادات سواءً كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.
كما يعتقد الكثير من مستهلكى الكهرباء أن العداد مسبوق الدفع يفصل التيار الكهربائى فجأة عن المستهلك وبدون أى إنذارات مسبقة بعد نفاذ الرصيد بالعداد، وهو أمر غير صحيح وغير دقيق.
العداد مسبوق الدفع به لمبة إنذار تضيء باللون الأحمر عندما يقترب من نفاذ الرصيد، علاوة على أنه مبرمج على عدم فصل التيار الكهربائى فى الأجازات والعطلات الرسمية حتى يتمكن المشترك من إعادة شحن الرصيد مع أول يوم عمل، كما أن منافذ شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع أصبحت منتشرة فى كل مكان بأنحاء الجمهورية ويمكن شحن الرصيد فى أى وقت ومن أى مكان.