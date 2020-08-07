تقدر بالملايين .. التحفظ على 1200 كيلو من أحجار الكوارتز في أسوان

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان على 1200 كيلو جرام من أحجار الكوارتز التى يستخرج منها خام الذهب عثر عليها بحوزة 3 أشخاص بقصد بيعها، وتبين من التحقيقات والتحريات أن المتهمين الثلاثة لم يحصلوا على تصاريح للتنقيب وبمناقشتهم أكدوا أن تلك الأحجار قاموا بالتنقيب عليها فى المنطقة الجبلية.





تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمين أبو الريش بمديرية أمن أسوان من ضبط سيارة نقل يستقلها أحد الأشخاص مُحمل عليها (15 جوال يحوى أحجار الكوارتز المستخلص منها خام الذهب وزنت حوالى 600 كيلو جرام .





كما تم ضبط سيارة نقل يستقلها شخصين مُحمل عليها 15 جوال يحوى أحجار الكوارتز التي تحتوي على خام الذهب وزنت حوالى 600 كيلو جرام ، عدد 2 ماكينة انارة ، 3 هيلتى تكسير ، إسطوانة بوتاجاز .





وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالبحث والتنقيب عن خام الذهب بدون تصريح بقصد التربح وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية .