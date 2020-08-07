تراجع سعر الذهب 15 جنيها للجرام.. تفاصيل

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1038 جنيها .

وتراوح سعر جرام الذهب من عيار 21 بين 904 جنيهات إلى 906 جنيهات.

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كما سجل عيار 18 نحو 775 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 7232 جنيهًا .





أما عن السعر العالمي للذهب فسجل 2058 دولارا للأوقية.









وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.









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