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تعليم

تنسيق الجامعات 2020.. تفاصيل اختبارات القدرات بنوعية عين شمس

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:11 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس، إنه تم اتخاذ  كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين فى إجراء اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية (شعبة التربية الفنية – وشعبة التربية الموسيقية).

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وأضاف الدكتور أسامة السيد خلال تصريحاته لصدى البلد، أنه سوف تبدأ امتحانات القدرات غدا الساعه 10:30 صباحا وتنتهي عن الواحدة ظهرا ويجب على الطلاب الحضور أمام الكلية الساعة التاسعة صباحا لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة .

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وأكد: ضرورة توافر الأدوات المطلوب إحضارها للاختبار مع الطالب لامتحان الفنون هي (قلم جاف - أقلام رصاص متعدد - أستيكة - ألوان خشبية وفلوماستر-) منوها ان رسوم الاختبار 450 جنيه للشعبتين التربية الفنية والتربية الموسيقية.

وأشار عميد كلية تربية نوعية إلى إنه تم تقليل الأعداد داخل القاعات وسوف نستقبل 90 طالبا من الشعبتين التربية الفنية والموسيقية غدا .


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