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حوادث

انفجار أنبوبة بوتاجاز يتسبب في إصابة شخصين بالدلنجات

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:58 م
انفجار انبوبة
انفجار انبوبة
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قسم المحافظات
أصيب شخصان من أسرة واحدة بحروق وجروح متفرقة بالجسم، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز صغيرة داخل منزل بمركز الدلنجات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات المركزي لتقي العلاج اللازم. 

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوصول بلاغ من مستشفى الدلنجات المركزي بإصابة شخصين من أسرة واحدة في منزلهم إثر انفجار انبوبة بوتجاز صغيرة، و المصابين هم :" امل على عبد الستار ٤٢ سنه" حروق من درجة الثالثة بالوجه واليدين، و "هبه علي عبد الستار ٣٤ سنة" حروق من الدرجة الثالثة، وحروق بالصدر والقدمين والوجة، تم عمل الاسعافات الاوليه  والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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