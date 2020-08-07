انفجار أنبوبة بوتاجاز يتسبب في إصابة شخصين بالدلنجات

أصيب شخصان من أسرة واحدة بحروق وجروح متفرقة بالجسم، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز صغيرة داخل منزل بمركز الدلنجات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات المركزي لتقي العلاج اللازم.



