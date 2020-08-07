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محافظات

في أول تعليق رسمي .. مهاب مميش يكشف تفاصيل إصابته بـ كورونا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:59 م
مميش
مميش
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انجي هيبة
كشف الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، ورئيس هيئة قناة السويس السابق، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال: " كنت في عملي بالقاهرة، وأجريت مسحة قبل عودتي للإسكندرية، و أثبتت سلبيتها، الإ أنني تعرضت لأزمة صحية بعد وصولي لمنزلي، حيث ارتفعت درجة الحرارة بشكل كبير وصلت لـ39.5".

وأضاف: " ومع ارتفاع درجة الحرارة طلبت نجلتي التي تعمل طبيبة خضوعي للكشف الطبي من أحد الأطباء".

وتابع: "وتبين إصابتي بفيروس كورونا المستجد، ورفض الحجز بالمستشفى وفضلت العزل المنزلي، وشعرت بعدها بضيق في التنفس، وأجريت أشعة مقطعية والتي أثبتت سوء حالة الرئة لانتشار فيروس كورونا المستجد بها، والذي يتطلب الحجز في المستشفى، وانتقلت للعناية المركزة لمدة 24 يومًا".

وأوضح: أنه خاض معركة شرسة مع كورونا طوال 24 يومًا داخل العناية، إلى أن تعافى بفضل دعاء المصريين الشرفاء، مشيرًا أن ما رأه من حب المصريين وتمنياتهم له بالشفاء كان دافعًا معنويًا له في حربه ضد كورونا، وشكر المسؤولين والقيادة السياسية في الوقوف بجواره أثناء معركته ضد كورونا.
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