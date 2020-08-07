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فن

الحياة تحب الشجاعة .. إنجى المقدم تنشر صورة جديدة من إجازتها الصيفية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الفنانة إنجى المقدم  عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة من إجازتها الصيفية. 

كتبت انجى المقدم " انهارده صحيت على ده، الحياة تحب الشجاعة. التزم بالشئ الذى تريده والحياة سوف تستجيب لالتزامك بتخليصك من كل العوائق. احلم الحلم المستحيل والدنيا لن تسحقك ابدا بل سترفعك لأعلى. هى دى الطريقة".
-تيرنس ماكنا "
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وقدمت إنجي المقدم، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال الهامة، كان من بينها مسلسل حواديت الشانزليزيه، وولد الغلابة، وليالي أوجيني، وحكايات بنات ج2 وج3، و30 يوم، لا تطفئ الشمس، وفيلم رأس السنة، وغيرها من الأعمال.

وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "لعبة النسيان"، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني بجانب كل من أحمد داوود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

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