مفتي الديار: جبر الخواطر من الأعمال المحببة إلى الله .. فيديو

واستشهد علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" بأهمية جبر الخواطر بقول رسول الله:"ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولا يرحم صغيرنا".









وأكد مفتى الديار المصرية، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقول إلا بالوحي "وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى".







