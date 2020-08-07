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مفتي الديار: جبر الخواطر من الأعمال المحببة إلى الله .. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:50 م
الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام مفتى الديار
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أسامة علي
قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن جبر الخواطر من الأعمال المحببة إلى الله.

 
واستشهد علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" بأهمية جبر الخواطر بقول رسول الله:"ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولا يرحم صغيرنا".


وأكد مفتى الديار المصرية، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقول إلا بالوحي "وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى".


وأوضح الدكتور شوقى علام،أن الحديث القدسي هو ما أسند إلى الله سبحانه وتعالى، بقول رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله -  "قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وانا اجزى به".
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