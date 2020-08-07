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رياضة

فاران يقتل ريال مدريد ويؤهل مانشستر سيتي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:57 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد إقصائه ريال مدريد بفوزه عليه 2-1 إيابًا، وبمجموع المباراتين 4-2.

افتتح رحيم ستيرلنج التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 9، بعد هفوة دفاعية قاتلة من الفرنسي رافاييل فاران مدافع نادي ريال مدريد، ليعقد المهمة على فريقه.

كان رحيم ستيرلنج قريبًا من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 14، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها علت عارضة مرمى كورتوا.

وظهر ريال مدريد بشكل باهت وفي حالة توهان غريبة لكل لاعبيه وبالأخص في خط الدفاع، رغم حاجتهم لتحقيق الانتصار الليلة للتأهل في أول ثلث ساعة من المباراة.

وكان كريم بنزيما قريبًا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 21، عندما وصلت له الكرة على حدود منطقة جزاء مانشستر سيتي، وسط غفلة من خط الدفاع، ليسدد الكرة لكن البرازيلي إيدرسون حارس مرمى الفريق الإنجليزي تصدى لها.

وبعد ذلك سدد هازارد كرة من على حدود منطقة الجزاء، لكن إيديرسون تصدى لها أيضًا.

واستطاع الفرنسي كريم بنزيما معادلة النتيجة في الدقيقة 28 من رأسية رائعة، بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيمن عن طريق زميله رودرييجو.

حاول بعد ذلك مانشستر سيتي تسجيل الهدف الثاني وسط تراجع من لاعبي ريال مدريد، لكن لم تهتز شباك أي من الفريقين بعد ذلك، لينتهي الشوط الاول بالتعادل بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، أهدر رحيم ستيرلنج فرصة تسجيل الهدف الثاني، عندما انفرد بكورتوا حارس مرمى ريال مدريد، لكن الحارس البلجيكي تصدى لتسديدته.

وفي الدقيقة 54، أهدر ستيرلنج فرصة أخرى لتسجيل الهدف الثاني، وسط تراجع من لاعبي ريال مدريد

وفي الدقيقة 68، ومن خطأ دفاعي آخر من فاران، استطاع جابريال خيسوس تسجيل الهدف الثاني لمانشستر سيتي.

بعد ذلك هدأ أداء لاعبي مانشستر سيتي، وظل لاعبو ريال مدريد في أدائهم الباهت رغم إجراء مدربهم الفرنسي زين الدين زيدان عدة تغييرات، بل كان مانشستر سيتي قريبًا من تسجيل هدف آخر عن طريق ديفيد سيلفا في الدقيقة 86 من ضربة حرة مباشرة، لكن كرته علت العارضة، ليفوز فريقه بهدفين مقابل هدف، ويصعد لدور ربع النهائي. 

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز مانشستر سيتي على ريال مدريد بملعب سانتياجو برنابيو معقل الأخير بإسبانيا.

وبذلك يواجه مانشستر سيتي في دور ربع النهائي الفائز من مباراة فريقي يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي.
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