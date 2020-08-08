AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة ضابط شرطة و5 من أفراد أسرته في حادث سير

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:00 ص
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
Advertisements
قسم المحافظات
لقيت طفلة مصرعها بينما أصيب والدها "ضابط شرطة" و٥ من أفراد أسرتها إثر وقوع تصادم  بين سيارتي ملاكي على طريق وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تم نقل الجثة لـ ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة والمصابين لتلقي العلاج اللازم. 

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة غرب النوبارية يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية عند الكيلو ٥٠ بدائرة وادي النطرون.

وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين أن الحادث أسفر عن وفاة الطفلة جنا محمد عماد ١٣ سنة مقيمة بمنطقة فيصل بالهرم.

وإصابة كل من: محمد عماد محمود ٣٥ سنة ملازم أول بمديرية أمن البحيرة بقسم وادى النطرون، بجرح قطعى بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم حجزه بالملاحظة بمستشفى وادى النطرون المركزي وفاطمة عبد الوهاب جلال ٥٧ سنة مقيمة فيصل الجيزة  بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم  بالملاحظة بمستشفى وادي النطرون المركزى وهدى رمضان محمد ٣٣ سنة فيصل بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بالملاحظة بمستشفي وادي النطرون المركزى  واياد محمد عماد ٩ سنوات  مقيم فيصل بنزيف من الفم والأنف وفقدان الوعى وكنده محمد عماد ٥ سنوات  مقيمة فيصل باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم 

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كسور وجروح.. إصابة21 شخصًا في حادثي تصادم وانقلاب سيارة على صحراوي وزراعي البحيرة

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة بإحدى الطرق الفرعية بالبحيرة

دماء على الأسفلت.. مصرع وإصابة 54 شخصا في حوادث خلال ثالث أيام العيد

ترشيحاتنا

حسن نصر الله عن انفجار بيروت: ما حدث فاجعة.. وليس لدينا رصاصة في المرفأ

بـ فستان مجسم .. كيم كارداشيان تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور

بيرجع في كلامه.. مرتضى منصور يهاجم عمرو الجنايني

تقدر بالملايين .. التحفظ على 1200 كيلو من أحجار الكوارتز في أسوان

الصحة توضح .. الأطعمة التي تقي من فيروس كورونا

نشرة السوشيال| رسالة غريبة وغامضة من هند صبري.. شيرين تدعم نادين نجيم بعد إصابتها في انفجار بيروت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 صورة من مسرحية "صباحية مباركة يا عريس" لـ علي ربيع وأوس أوس

لأصحاب الوزن الزائد .. 6 حيل لإخفاء الكرش بالملابس

ظهور عرض جديد في الرئة يشير للإصابة بـ كورونا .. اكتشفه بالأشعة السينية