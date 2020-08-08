إصابة ضابط شرطة و5 من أفراد أسرته في حادث سير

لقيت طفلة مصرعها بينما أصيب والدها "ضابط شرطة" و٥ من أفراد أسرتها إثر وقوع تصادم بين سيارتي ملاكي على طريق وادي النطرون بمحافظة البحيرة.





تم نقل الجثة لـ ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة والمصابين لتلقي العلاج اللازم.





تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة غرب النوبارية يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية عند الكيلو ٥٠ بدائرة وادي النطرون.





وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين أن الحادث أسفر عن وفاة الطفلة جنا محمد عماد ١٣ سنة مقيمة بمنطقة فيصل بالهرم.





وإصابة كل من: محمد عماد محمود ٣٥ سنة ملازم أول بمديرية أمن البحيرة بقسم وادى النطرون، بجرح قطعى بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم حجزه بالملاحظة بمستشفى وادى النطرون المركزي وفاطمة عبد الوهاب جلال ٥٧ سنة مقيمة فيصل الجيزة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بالملاحظة بمستشفى وادي النطرون المركزى وهدى رمضان محمد ٣٣ سنة فيصل بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بالملاحظة بمستشفي وادي النطرون المركزى واياد محمد عماد ٩ سنوات مقيم فيصل بنزيف من الفم والأنف وفقدان الوعى وكنده محمد عماد ٥ سنوات مقيمة فيصل باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم



