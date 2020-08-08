مصرع مسن وإصابة 3 أشخاص في تصادم على طريق المحمودية في البحيرة





لقي مسن مصرعه وأصيب ٣ أشخاص آخرين في حادث تصادم سياره ملاكى مع توك توك أمام قرية ليديا علي طريق مركز المحموديه، و تم نقل المصابين إلى مستشفى المحموديه المركزى و حفظ الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.







