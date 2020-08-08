مصرع مسن وإصابة 3 أشخاص في تصادم على طريق المحمودية في البحيرة

لقي مسن مصرعه وأصيب ٣ أشخاص آخرين في حادث تصادم سياره ملاكى مع توك توك أمام قرية ليديا علي طريق مركز المحموديه، و تم نقل المصابين إلى مستشفى المحموديه المركزى و حفظ الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة المحمودية، يفيد بوصول بلاغ من مستشفى المحمودية العام باستقبال جثة شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي مع توك توك علي الطريق أمام قرية ليديا، و المصابين هم: " اشرف خميس سليم ٤٥ سنه، اشتباه مابعد الاتجاج وكدمات متفرقه بالجسم، محمد مسعد سليم ١٦سنه، اشتباه مابعد الاتجاج وكدمات متفرقه بالجسم، محمد السودانى ابو زيد ٢٨سنه، كدمات متفرقه بالجسم، شريف محمد الششتاوى ٥٥ سنه، جثه هامده"، تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.