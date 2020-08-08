AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أول تعليق من جورج قرداحي بعد حادث لبنان.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:26 ص
الإعلامي جورج قرداحي
الإعلامي جورج قرداحي
Advertisements
عبر الإعلامي جورج قرداحي، عن عميق حزنه لحادث انفجار بيروت والذي وقع في لبنان منذ أيام، مقدما الشكر للشعب المصري والدولة المصرية على مشاعرهم وحزنهم وتعاطفهم مع لبنان في محنتها.

وأضاف قرداحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، المذاع عبر شاشة "سي بي سي"، مساء اليوم الجمعة، أنه :"كانت لحظة مفاجأة ومحدش كان يتوقع هذه المأساة الرهيبة"، متابعا أنه :"هذا الانفجار دمر مرفأ بيروت العظيم ودمر بيروت بشكل مرعب ومحزن".

وتابع الإعلامي، أنه هذه الضربة صاعقة للجميع وللعاملين في مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن ما حدث في بيروت يشابه تفجير أجواء هيروشيما النووي.

وأكمل قرداحي، :"ابني بخير وسمع في الأول انفجار بسيط وبعدها حدث الانفجار الكبير وتحصن ابني بغرفة للنجاة من الانفجار الذي تسبب في خلع بلاط المنزل، لافتا إلى أن هذا الحادث لم يكن بسيط على الإطلاق على الشعب اللبناني من الناحية النفسية.
 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بيروت يشبّه انفجار لبنان بقنبلتيّ هيروشيما وناجازاكي

محافظ بيروت باكيا: الانفجار الضخم يشبه ما حدث في هيروشيما باليابان.. فيديو

رد بكلمتين.. أول تعليق من سعد الحريري على انفجار لبنان

إعلان الحداد الوطني في لبنان بعد تفجير بيروت

وفاة أمين عام حزب الكتائب في انفجار لبنان

بيروت تستغيث.. سعد الحريري: خسائر الانفجار أكبر من الوصف

ترشيحاتنا

ممثلة مصرية تصادف وجودها في لبنان وقت الانفجار تكشف ساعات من الرعب

حتحوت يكشف دور الزمالك وبيراميدز الخفي في تعثر مفاوضات الأهلي مع رمضان صبحي.. فيديو

تحرك برلمانى عاجل لـ تخفيض غرامات التصالح فى مخالفات البناء لـ 60%

أخبار الرياضة.. مدير بيراميدز في إنجلترا لإنهاء صفقة رمضان صبحي.. تعليق مؤثر من زوجه الخطيب عقب سرقة منزلهم

إثيوبيا والقرن الأفريقي.. خطة عشرية للهيمنة على المنطقة وتكامل اقتصادي مرهون بقوة بحرية تحميه

في أول تعليق رسمي .. مهاب مميش يكشف تفاصيل إصابته بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 صورة من مسرحية "صباحية مباركة يا عريس" لـ علي ربيع وأوس أوس

لأصحاب الوزن الزائد .. 6 حيل لإخفاء الكرش بالملابس

ظهور عرض جديد في الرئة يشير للإصابة بـ كورونا .. اكتشفه بالأشعة السينية