أول تعليق من جورج قرداحي بعد حادث لبنان.. فيديو

عبر الإعلامي جورج قرداحي، عن عميق حزنه لحادث انفجار بيروت والذي وقع في لبنان منذ أيام، مقدما الشكر للشعب المصري والدولة المصرية على مشاعرهم وحزنهم وتعاطفهم مع لبنان في محنتها.





وأضاف قرداحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، المذاع عبر شاشة "سي بي سي"، مساء اليوم الجمعة، أنه :"كانت لحظة مفاجأة ومحدش كان يتوقع هذه المأساة الرهيبة"، متابعا أنه :"هذا الانفجار دمر مرفأ بيروت العظيم ودمر بيروت بشكل مرعب ومحزن".





وتابع الإعلامي، أنه هذه الضربة صاعقة للجميع وللعاملين في مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن ما حدث في بيروت يشابه تفجير أجواء هيروشيما النووي.





وأكمل قرداحي، :"ابني بخير وسمع في الأول انفجار بسيط وبعدها حدث الانفجار الكبير وتحصن ابني بغرفة للنجاة من الانفجار الذي تسبب في خلع بلاط المنزل، لافتا إلى أن هذا الحادث لم يكن بسيط على الإطلاق على الشعب اللبناني من الناحية النفسية.



