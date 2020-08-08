خالد عكاشة: ما قام به ماكرون في الشارع اللبناني يحتاج إلى الانتباه والحرص

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي كشف العديد من الإنهيارات الاقتصادية والبنية التحتية في لبنان.





وتابع عكاشة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" ما قام به ماكرون في الشارع اللبناني يحتاج إلي كثير من الانتباه والحرص، حتى لتؤدي إلى قرارات سلبية في لبنان".





وأكمل:" لبنان تم إختطافها في صراعات إقليمية، ولكن ربما هذه اللحظة الصعبة تكون في مصلحة الشعب اللبناني لتوحيد الصف".





ونوه إلى أن ما حدث في بيروت مؤخرا سيؤدى إلى تغيير كبير يجري الإعداد له على المستوى الدولي ، مردفا:" ستتغير لبنان بدون ادني شك".



