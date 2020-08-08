إعلام القاهرة تنظم ندوة عن ممارسات الإعلام التقليدي خلال جائحة كورونا

تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة برعاية أ.د محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وأ.د هويدا مصطفى عميدة الكلية ندوة إلكترونية عبر منصة زوم بعنوان " الممارسات الإعلامية خلال جائحة كورونا: ما لها و ما عليها " وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٨/١١ / ٢٠٢٠ فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا .





وتبدا فعاليات ال Webinar بجلسة افتتاحية يعقبها جلستين الاولى عن ممارسات الاعلام التقليدي خلال جاءحة كورونا والثانية عن الإعلام الرقمي وجاءحة كورونا.





يتحدث فى الجلسة الافتتاحية معالى الوزير اسامة هيكل وزير الدولة للإعلام والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة هويدا مصطفي عميدة كلية الاعلام والأستاذة الدكتورة هبة الله السمري وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.









وتستضيف الندوة مجموعة من الأكاديميين والخبراء والإعلاميين من مختلف ارجاء العالم العربي مثل الأستاذة الدكتورة مني الحديدي عضو المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام و الدكتورة ليلي عبد المجيد الأستاذة بكلية الاعلام والأستاذ الدكتور خلف الطاهات عميد كلية الاعلام جامعة اليرموك بالأردن و الاستاذ الدكتور حسن عماد. الاستاذ باعلام القاهرة والدكتور عصام نصر عميد كلية الاتصال بجامعة الشارقة والأستاذ الدكتور محمود علم الدين الأستاذ باعلام القاهرة و الاستاذ الدكتور حسين امين أستاذ الاعلام ومدير مركز ادهم للصحافة التليفزيونية و الرقمية بالجامعة الأمريكية و الدكتورة أمل جابر الأستاذ المساعد بجامعة Wisconsin بالولايات المتحدة . كما يتحدث بالندوة من الخبراء و الإعلاميين دكتور محمد الباز رئيس مجلس ادارة جريدة الدستور و كاتب صحفي و مقدم برامج تليفزيونية و الدكتور محمد حبيب رئيس تحرير قناة الحياة و رئيس تحرير برنامج الحياة اليوم و معالى الاستاذ عبد الرحمن هزاع رئيس هيئة الاذاعة و التليفزيون السعودي سابقا و استاذة تغريد حسين رئيس قناة النيل الدولية و أستاذ حسن حبيب مقدم برامج و نائب مدير قنوات دبي الرياضية و د. عبد الله المغلوث مدير مركز التواصل الحكومي السعودي و كاتب صحفي و أستاذ ماضي الخميسي الأمين العام للملتقي الإعلامي العربي و د. عبد المحسن لافى الشمري مدير الوكالة الدولية للإعلام و رئيس منتدي الكويت الدولي للحوار و أستاذ بركات الوقيان مستشار إعلامي و مقدم برامج كويتي .









و يناقش ضيوف الندوة خلال الجلسة الاولى الممارسات الإعلامية للإعلام التقليدي خلال جاءحة كورونا من خلال موضوعات مثل المسؤولية الأخلاقية للإعلام خلال الأزمات ، دور الاعلام فى مواجهة الشائعات و الاخبار المفبركة ، احترام خصوصية الأفراد وتجنب خداع المصادر، احترام المعايير المهنية لكتابة و تغطية الاخبار و الاعلام التقليدي بين البحث عن الإثارة و احترام أخلاقيات المهنة . أما الجلسة الثانية ، فتناقش دور الاعلام الرقمي خلال جاءحة كورونا، و توضيح استخدامات مواقع التواصل الاجتماعي كساحة لنشر الشائعات والخرافات والاخبار المفبركة أو لنشر افكار عنصرية و التنمر بفئات معينة ، و تتناول الجلسة أيضا دور مواقع التواصل بين تخفيف وطأة العزل المنزلى وزيادة القلق والهلع ً