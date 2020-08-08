قلبي معك يا أجمل المدائن.. هالة صدقي توجه رسالة للشعب اللبناني

وجهت الفنانة هالة صدقي رسالة للشعب اللبناني بعد حادث تفجير العاصمة اللبنانية الذي وقع منذ أيام.
وكتبت هالة صدقي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام : "اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار.. الشعب اللبناني لو اختار..هعذره".
و تابعت : للاسف الشعب كلة بيدور علي طوق نجاة من سنين طوائف وأحزاب و ناس غير مسؤولة.. قلبي معاكي يا أجمل المدائن.
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وشاركت هالة صدقي مؤخرا في بطولة مسلسل" ليه لأ" مع عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف، "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللى قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.