قلبي معك يا أجمل المدائن.. هالة صدقي توجه رسالة للشعب اللبناني

وجهت الفنانة هالة صدقي رسالة للشعب اللبناني بعد حادث تفجير العاصمة اللبنانية الذي وقع منذ أيام.





وكتبت هالة صدقي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام : "اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار.. الشعب اللبناني لو اختار..هعذره".





و تابعت : للاسف الشعب كلة بيدور علي طوق نجاة من سنين طوائف وأحزاب و ناس غير مسؤولة.. قلبي معاكي يا أجمل المدائن.





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