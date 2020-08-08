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رياضة

أحمد جلال إبراهيم: ننتظر قرار كارتيرون بشأن كريم العراقي

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:39 ص
أحمد جلال إبراهيم
أحمد جلال إبراهيم
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محمد رشاد
أكد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك على سعادته بعودة الدوري المصري الممتاز رغم المخاوف بسبب انتشار وباء كورونا.

وكان الزمالك قد فاز على حساب المصري بهدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما أول أمس الخميس ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال أحمد جلال إبراهيم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "سعداء بعودة الدوري المصري، ونستعد من خلاله لمواجهات دوري أبطال إفريقيا ، أتمنى أن تسير الأمور بخير في تلك الأجواء ومع إصابة بعض اللاعبين وغياب الآخرين".

وتابع: "ندعم الفريق بالكامل وكرة القدم ليست خاضعة لأي توقعات، والزمالك في دوريات كثيرة ماضية كان متأخرًا ووصل للأمام، ولكن كما قلت تركيزنا الأكبر هو المواجهة الإفريقية".

وبسؤال عن التفاوض مع كريم العراقي؟، أجاب: "هناك تعاون مستمر دائمًا بين المصري والزمالك، وسمير حلبية رئيس النادي البورسعيدي لا يرفض طلب لمرتضى منصور والعكس أيضًا، ولكن ننتظر الرأي الفني".

يذكر، أن الزمالك سيلاقي الرجاء المغربي ضمن مباريات دور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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