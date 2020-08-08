شبح الاختراق يهدد مستخدمي مايكروسوفت office 365..كيف تحمي نفسك ؟

وبحسب أبحاث مؤسسة ماديانت للحماية الإلكترونية، فالسبب الرئيسي لجعل مجموعة مايكروسوفت هدفًا ثمينًا للهاكرز، هى كثرة خدمات تبادل المحتوى السحابي، والتى تعد الصيد الغلى للمخترقين.

قال دوج بينتوك، مستشار بمؤسسة ماديانت، فى مؤتمر القبعة السوداء للأمن الافتراضي بالامم المتحدة، :"إن كمّ المعلومات لدى Microsoft Office 365، جعلت العديد من المهاجمين مهتمين به، كام يمكنهم الآن يمكنهم الولوج لهذه المعلومات من أي مكان بالعالم".





و أوضح بينتوك أن مجموعة مايكروسوفت أوفيس تعد البوابة الرئيسية للعديد من المؤسسات حول العالم للدخول إلى تطبيقات أخرى كمنصة وحيدة لتسجيل الدخول.





وبالتالى بات من الممكن أن يحصل المخترقون على قوائم بعناوين البريد الإلكتروني للموظفين بالشركة المخترقة، وقد يحاولوا استخدام هجمات أكثر شراسة لكسر أي كلمات مرور متداولة أو ضعيفة، وربما لن يتورطوا بهجمات دقيقة للغاية إلا أن بعضها قد تكون معقدة بشكل كبير.



