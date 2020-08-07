مايكروسوفت تخطط لشراء TikTok.. تفاصيل

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أمس الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر، بأن شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية تخطط لشراء كامل أعمال تطبيق تيك توك TikTok الصيني.





تيك توك كلها في مفاوضاتها مع الشركة الصينية المالكة له ByteDance". وقال مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة "رويترز": "إن عملاقة التكنولوجيا الأمريكية لم تثر احتمالية شراء أعمالكلها في مفاوضاتها مع الشركة الصينية المالكة له ByteDance".









وتخطط مجموعة مايكروسوفت فقط لشراء أصول تطبيق تيك توك في بلدان محددة مثل أستراليا، ونيوزيلندا، وأمريكا الشمالية، ولكن تدرس مايكروسوفت إمكانية إضافة مناطق جديدة إلى الصفقة، مثل الهند، وأوروبا، إلى الصفقة، وفقا لتقرير صحيفة "فاينانشيال تايمز".





و لم تكشف مايكروسوفت النقاب عن المبلغ الذي سيتم دفعه في هذه الصفقة، ولكن أشار تقرير سابق لوكالة "رويترز" أن المديرين التنفيذيين لشركة بايت دانس ByteDance المالكة لتطبيق الفيديوهات القصيرة، يقدرون قيمة أصول تيك توك بأكثر من 50 مليار دولار.



