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تكنولوجيا

مايكروسوفت تخطط لشراء TikTok.. تفاصيل

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:02 م
مايكروسوفت تخطط لشراء
مايكروسوفت تخطط لشراء TikTok
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شيماء عبد المنعم
أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أمس الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر، بأن شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية تخطط لشراء كامل أعمال تطبيق تيك توك TikTok الصيني.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة "رويترز": "إن عملاقة التكنولوجيا الأمريكية لم تثر احتمالية شراء أعمال تيك توك كلها في مفاوضاتها مع الشركة الصينية المالكة له ByteDance".


وتخطط مجموعة مايكروسوفت فقط لشراء أصول تطبيق تيك توك في بلدان محددة مثل أستراليا، ونيوزيلندا، وأمريكا الشمالية، ولكن تدرس مايكروسوفت إمكانية إضافة مناطق جديدة إلى الصفقة، مثل الهند، وأوروبا، إلى الصفقة، وفقا لتقرير صحيفة "فاينانشيال تايمز".

ولم تكشف مايكروسوفت النقاب عن المبلغ الذي سيتم دفعه في هذه الصفقة، ولكن أشار تقرير سابق لوكالة "رويترز" أن المديرين التنفيذيين لشركة بايت دانس ByteDance المالكة لتطبيق الفيديوهات القصيرة، يقدرون قيمة أصول تيك توك بأكثر من 50 مليار دولار.

يذكر أن الشركة المالكة لـ تيك توك تملك مهلة حتى 15 سبتمبر القادم، لإكمال بيع أصولها في الولايات المتحدة إلى مايكروسوفت أو مواجهة حظر في الولايات المتحدة.
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