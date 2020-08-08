حسين السيد: وجود 3 حراس دوليين في الزمالك يخلق المنافسة

قال حسين السيد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، إنه كان مؤيدًا لعودة النشاط الرياضي فى مصر .





وأضاف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كنت مؤيدًا لعودة النشاط الرياضي لكن استكمال الموسم الحالي يضر بالموسم القادم".









وتابع: "أشعر بالقلق حال غياب طارق حامد عن الزمالك، كما أن وجود ثلاثة حراس دوليين في الزمالك يخلق نوعًا من المنافسة".





وأتم: "كنا نطبق سياسة الدور في حراسة الزمالك أثناء وجودي مع نادر السيد، وعماد المندوه هو من نجح في إقناع فيرنر الألماني في تطبيق سياسة المداورة".