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رياضة

حسين السيد: وجود 3 حراس دوليين في الزمالك يخلق المنافسة

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:29 ص
حسين السيد
حسين السيد
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محمد رشاد

قال حسين السيد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي  الزمالك السابق، إنه كان مؤيدًا لعودة النشاط الرياضي فى مصر .


وأضاف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كنت مؤيدًا لعودة النشاط الرياضي لكن استكمال الموسم الحالي يضر بالموسم القادم".



وتابع: "أشعر بالقلق حال غياب طارق حامد عن الزمالك، كما أن وجود ثلاثة حراس دوليين في الزمالك يخلق نوعًا من المنافسة".


وأتم: "كنا نطبق سياسة الدور في حراسة الزمالك أثناء وجودي مع نادر السيد، وعماد المندوه هو من نجح في إقناع فيرنر الألماني في تطبيق سياسة المداورة".

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