حالة الطريق الدائري الآن.. نشرة مرور المحاور الرئيسية والطرق الصحراوية

استعرضت مصادر خاصة، الحالة المرورية الصباحية اليوم، السبت، على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية.





وأشارت المصادر إلى ظهور كثافات متوسطة على الطريق الدائري في التقاطع مع طريق شبرا - بنها الحر، لا سيما الكثافات المتوسطة أعلى طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي.





فيما يشهد الطريق الدائري سيولة مرورية تامة على مناطق المرج والسلام والقاهرة الجديدة حتى مناطق المعادي ومخارج الأوتوستراد.





كما تستقر الحركة المرورية على الطريق بمناطق دار السلام وكورنيش المعادي والمنيب وصولا لمناطق الكونيسة.





ويشهد الطريق سيولة مرورية بمناطق وصلة المريوطية وكفر غطاطي ومخرج طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، ووصلة أكتوبر، لا سيما مناطق صفط اللبن والقومية العربية.





وتستقر الحركة المرورية على محور 26 يوليو بالإتجاهين القادم والمتجه من الطريق الدائري وميدان لبنان وحتى مناطق أبو رواش والشيخ زايد.





كما تستقر الحركة المرورية على محور روض الفرج بالإتجاهين وكذلك محور الضبعة، لاسيما استقرار الحالة المرورية على الطريق الدائري الاقليمي.





وتشهد الطرق الصحراوية استقرار مروري، حيث يشهد طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي سيولة مرورية تامة الإتجاهين.





كما تستقر الحركة المرورية على طريق القطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وقنا - سفاجا، والقصير - مرسى علم، والكريمات الصحراوي الشرقي، والسويس الصحراوي، والإسماعيلية الصحراوي، وأسيوط الصحراوي الغربي.