في طريقهم لمثواهم الأخير.. شاهد جثامين المصريين ضحايا تفجير بيروت تغادر قرية البضائع

غادرت مطار القاهرة الدولي، جثامين المصريين الثلاثة ضحايا انفجار مرفأ لبنان، في طريقهم إلى مثواهم الأخير بمحافظة الغربية، بعد إنهاء السفارة المصرية هناك جميع الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى أرض الوطن.









واستقبل أهالي وأسر جثامين ضحايا تفجير مرفأ بيروت، في قرية البضائع بمطار القاهرة، بعد وصولهم على متن رحلة مصر للطيران رقم 714‪ القادمة من العاصمة اللبنانية بيروت وسط أجواء الحزن التي خيمت على الجميع









