في طريقهم لمثواهم الأخير.. شاهد جثامين المصريين ضحايا تفجير بيروت تغادر قرية البضائع

غادرت مطار القاهرة الدولي، جثامين المصريين الثلاثة ضحايا انفجار مرفأ لبنان، في طريقهم إلى مثواهم الأخير بمحافظة الغربية، بعد إنهاء السفارة المصرية هناك جميع الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى أرض الوطن.
واستقبل أهالي وأسر جثامين ضحايا تفجير مرفأ بيروت، في قرية البضائع بمطار القاهرة، بعد وصولهم على متن رحلة مصر للطيران رقم 714 القادمة من العاصمة اللبنانية بيروت وسط أجواء الحزن التي خيمت على الجميع
وأعلنت السفارة المصرية في لبنان، أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين الثلاثة إلى أرض الوطن، وهم كل من: إبراهيم أبو قصبة وعلي شحاتة ورشدي الجمل، وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية، الذين لقوا مصرعهم في الانفجار المدمر الذي وقع الثلاثاء الماضي، بميناء بيروت البحري، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.