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مأساة بيروت.. أبو الغيط: الدول العربية تدعم بكل طاقتها الحكومة اللبنانية

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:48 ص
السفير أحمد ابو الغيط،
السفير أحمد ابو الغيط، الامين العام لجامعة الدول العربية
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فرح علاء الخولي
قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي اعتداء أو ضرر يقع على إحدى الدول الأعضاء، مؤكدا أن الدول العربية ستقف بكل طاقتها إلى جانب الحكومة اللبنانية بعد مأساة انفجار بيروت.

وأضاف "أبو الغيط"، في كلمته أثناء زيارته إلى لبنان، أن الجامعة تحرص على أن تكون التحقيقات في انفجار بيروت بشفافية تامة لإظهار الحقيقة أمام الجميع.

وأشار إلى أن لبنان يمر بظروف صعبة، وجاء دور الجامعة العربية، منوهًا بضرورة تكاتف جميع الدول العربية بشعوبها وحكومتها.

وتابع السفير أحمد أبو الغيط، أن دعم الجامعة العربية دائم ومستمر للحكومة اللبنانية لمواجهة مأساتها، موجها التعازي للشعب اللبناني.

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