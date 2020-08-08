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منوعات

لوقوفها بجانبه.. رجل يعتدي على سيدة بمطواة في عربة مترو.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:43 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
اعتدى رجل بشكل مفاجئ على امرأة وتسبب في جرحها بواسطة سكين معلق في حبل، بعد أن اتهمها بالاقتراب منه في مترو أنفاق بمدينة نيويورك.

تعرضت "ديانا كوينونيز" البالغة من العمر 29 عامًا ، لهجوم من قبل رجل مجهول بينما كانا في قطار متجه جنوبًا في محطة روزفلت أفينيو - جاكسون هايتس في كوينز، بحسب ما نشرت صجيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتحكي السيدة "ديانا" تفاصيل الواقعة لصحيفة نيويورك ديلي نيوز، قائلة :"دخلت وأمسكت بعمود كان بجانبه، شعر بالإزعاج حيال ذلك، وبدأ في السب والقذف، وطلب مني تغيير المكان".

وقالت "كوينونيز" إنه لم يحاول أحد التدخل عندما نبح عليها الرجل وركلها، ثم استخدمت كاميرا الفيديو الخاصة بها لتسجيله وهو يهاجمها ، وعند هذه النقطة أخذ سكينه القابل للطي المتدلية من حبل،  وقطع ذراعها اليسرى بها.

وأظهر مقطع الفيديو  الرجل وهو يرتدي قناع الوجه أثناء جلوسه في القطار، ويشير إليها بقوة قبل أن يفتح السكين القابل للطي ويهاجمها به.

وقالت الشرطة للصحيفة إن كوينونيز خرجت بعد ذلك من القطار بينما ظل المشتبه به داخل القطار، وجاري الآن البحث عنه.
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