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حوادث

اعتبارا من ظهر اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن بدء الصمت الانتخابي وتحذر المرشحين لمجلس الشيوخ من ممارسة الدعاية

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، عن انتهاء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين الفردى والقائمة معا فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، فى الثانية عشرة ظهر اليوم، السبت، وبدء فترة الصمت الانتخابي الدعائي الذى يحظر خلاله ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية.


وقال المستشار لاشين إبراهيم إن الهيئة الوطنية وقفت على مسافة واحدة من المرشحين بالنظامين الفردى والقائمة، منذ إعلان بدء الدعاية الانتخابية لهم فى يوم 26 يوليو الماضى بالتزامن مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وكان الجميع متساويين في مدة الدعاية الانتخابية، وسمحت لهم بممارسة جميع أنواع الدعاية من تعليق الملصقات واللافتات واستخدام مكبرات الصوت في الحدود المسموح بها، واستخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى لعرض البرامج الانتخابية وفقا لما كفله الدستور والقانون من حقوق لهم.


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المحظورات الخاصة بالدعاية الانتخابية حيث حظرت تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.


وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة التزمت بنص المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والجدول الزمنى والإجرائي لانتخابات مجلس الشيوخ، فقد بدأت الدعاية الانتخابية من يوم 26 يوليو، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهر اليوم، السبت 8 أغسطس، وهو اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع بالنسبة للمصريين فى الخارج الذى يوافق غدا، الأحد 9 أغسطس.


واستنفد المرشحون لانتخابات مجلس الشيوخ مدة الخمسة عشر يوما التى حددتها الهيئة الوطنية للمرشحين حتى يمارسوا دعاياتهم.


ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، من منطلق الواجبات الدستورية والقانونية إلى تحمل المسئولية والتوقف عن ممارسة أى نشاط أو شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، ومنح الناخبين خلال فترة الصمت الدعائي برهة لتفكير والتدبر واختيار من يصلح لتمثيل دوائرهم الانتخابية فى مجلس الشبوخ بعد أن استنفد المرشحون مدة الـ15 يوما التي تم تخصيصها لعرض البرامج الانتخابية للمرشحين.
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