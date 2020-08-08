تقرير.. بوكيتينيو وسيموني مرشحان لتدريب يوفنتوس خلفا لـ ساري

كشفت تقرير صحفي إيطالي أن إدارة نادي يوفنتوس ترغب في إقالة ماريسيو ساري، المدير الفني للفريق الأول، خصوصا بعد الخروج من بطولة دورى أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي بعد الخسارة بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.











وحسب تقرير صحفي لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، فإنه بالفعل بدأ التناقش حول خليفة ساري بين إدارة نادي يوفنتوس وهو سيموني إنزاجي، مدرب فريق لاتسيو، خصوصا بعد الأداء الجيد الذي قدمه المدرب مع فريقه.











وأضافت الصحيفة أن عقد سيموني مع لاتسيو مازال مستمرا لمدة عام ولا يوجد نية لإدارة النادي الإيطالي للتخلي عن خدمات مدربه.











كما تم ترشيح ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لفريق توتنهام، لتولي المهمة بدلا من ساري.









وأشار التقرير إلى أن إدارة يوفنتوس لم تفتح باب المفاوضات مع مدربين حاليا، إلا أنه تتم دراسة التكلفة المتوقعة من رحيل المدرب.