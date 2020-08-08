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برلمان

خط دفاع جديد.. مستقبل وطن يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات الشيوخ

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:45 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
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ماجدة بدوى - أحمد أيمن
قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن انتخابات مجلس الشيوخ خطوة فارقة في مسار الديمقراطية والاستقرار، والمشروع الوطني للدولة المصرية الذي يحمله الرئيس الوطني المخلص عبد الفتاح السيسي.

وأضاف رشاد، في تصريحات له، أن مجلس الشيوخ يمثل مفردة هامة ومصيرية فى هذه الفترة ، وهو خط دفاع جديد عن الوطن يؤازر قيادته وجيشه، وهو طرح جديد من شعب يؤمن بوطنه ويحارب من أجل مستقبله؛ من خلال قامات وطنية تحمل العديد من الخبرات في كافة المجالات.

وأشار رشاد، إلى أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجب وطني تفرضه وتحتمه ظروف المرحلة الراهنة من عمر الوطن، مناشدًا جموع المصريين في الداخل والخارج بأن يكونوا على قدر المسؤولية وأن ينحازوا لوطنهم بالمشاركة في هذا الاستحقاق واختيا ر من يمثلهم في هذا المجلس التاريخي.

ووجه النائب رسالة للشعب المصري قائلًا: "لا تتوانوا فى صنع هذا الحدث العظيم والمشاركة في اختيار من يمثلكم فى مجلس الشيوخ..اختاروا من ترونه أصلح وفق مقتضيات مجلس الشيوخ واختصاصاته ، فلنتعالى جميعًا عن المصالح الشخصية وهموم الدوائر الانتخابية الصغيرة لنحمل هم الوطن ".

وتابع: "بنا وبكم سويا سنبني مصر وسنصد عنها كيد الحاقدين ونحمى أمنها القومى فى كل العالم، ونقدم كل الدعم لرئيسنا السيسي الذي يحمل هموم الوطن على كتفه ويبذل قصارى جهده للنهوض به.. اشحذوا الهمم فى الأيام القادمة لنكون معاول بناء لمستقبلنا.. دافعوا عما عاهدنا أنفسنا وقيادتنا عليه أن نكون جنودًا للوطن فى كل معاركه من أجل النهوض والتقدم".
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