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توك شو

إزاي استقبلت نتيجتك في الثانوية العامة؟ .. طلاب يجيبون

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:42 م
طالبة
طالبة
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نورهان رأفت
عرض برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، تقريرا، عن نتيجة الثانوية ، وكيف كان حال الطلاب الأكبر سنا، عندما سمعوا لأول مرة نتيجتهم.

واختلفت كل  إجابة عن الأخرى ، فقال بعضهم: إنه بكى من الفرحة، والآخر حزن بسبب أنه لم تعجبة النتيجة ، والأخر كرمه أهله بعد نجاحه، ولكن اتفقوا جميهم ، في حالة المفاجاءة عند سمعاها لأول مرة .

وتقدم وزير التربية والتعليم بالتهنئة لجموع الأسر المصرية، على ما حققه أبنائنا الطلاب من نجاح وتفوق بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي.

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