إزاي استقبلت نتيجتك في الثانوية العامة؟ .. طلاب يجيبون

عرض برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، تقريرا، عن نتيجة الثانوية ، وكيف كان حال الطلاب الأكبر سنا، عندما سمعوا لأول مرة نتيجتهم.





واختلفت كل إجابة عن الأخرى ، فقال بعضهم: إنه بكى من الفرحة، والآخر حزن بسبب أنه لم تعجبة النتيجة ، والأخر كرمه أهله بعد نجاحه، ولكن اتفقوا جميهم ، في حالة المفاجاءة عند سمعاها لأول مرة .





وتقدم وزير التربية والتعليم بالتهنئة لجموع الأسر المصرية، على ما حققه أبنائنا الطلاب من نجاح وتفوق بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي.



