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منوعات

ألم بالبطن ينتهي بحالة حرجة.. قصة اليوتيوبر مصطفى الحفناوي الذي تدهورت صحته في ساعات

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:37 م
صدى البلد
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نهى حمدي
في دقائق معدودة تبددت ضحكة اليوتيوبر "مصطفى حفناوي" بالألام شديدة حتى رقد على فراش المرض دون أن يحرك ساكنًا في غيبوبة تامة بشكل مفاجئ وفي حالة صحية حرجة، يدعو السوشيال ميديا بأكمله للخروج منها.

بدأت القصة كما رواه أصدقاء "مصطفى الحفناوي" عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بـ شعور الشاب ذو الـ 25 عامًا بألم شديد في البطن والكتف الأيمن، ازاداد عليه الألم فذهب إلى المستشفى لمعرفة سبب هذا الألم.

فأوضح  صديقه المقرب اليوتيوبر "عمرو راضي" عبر صفحته على "الفيسبوك" قائلًا :"هو تعب وجمبه كان واجعه جدا .. رُحنا الطوارئ خد مُسكنات و الوجع خف واطمنا ..و هزرنا عادي وروحنا".


وأكمل :" تاني يوم، تِعب تاني الصبح روحنا المستشفى وهو كان سايق عادي.. اتحجز عشان يعمل أشعة الصبغه .. قبل الأشعة رجّع وفجأه بدأ يغيب عن الوعي.. اتعمله إشاعه على المخ ..طلع جلطة في المخ أدى إلى شلل تام".

جرت الأحداث في وقت سريع وتدهورت حالته الصحية أكثر فأكثر، فنشرت المذيعة "ندى رحمي" عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات "الانستجرام" :" الدعاء يغير الأقدار.. حالته متدهوره جدًا، و دخل في غيبوبة كاملة، والوعي صفر".

لتضج صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء للشاب العشريني مصطفى الحفناوي الذي تدهور بشكل مفاجئ وصفوه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمرعب، فيما طالب أصدقائه الإكثار من الدعاء له، فكما أوضح الاصدقاء عبر صفحاتهم أن الساعات القادمة مصيرية في حالته الصحية .
ألم بالبطن ينتهي بحالة حرجة.. قصة اليوتيوبر مصطفى الحفناوي الذي تدهورت صحته في ساعات
ألم بالبطن ينتهي بحالة حرجة.. قصة اليوتيوبر مصطفى الحفناوي الذي تدهورت صحته في ساعات
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