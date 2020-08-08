ألم بالبطن ينتهي بحالة حرجة.. قصة اليوتيوبر مصطفى الحفناوي الذي تدهورت صحته في ساعات

مصطفى حفناوي" بالألام شديدة حتى رقد على فراش المرض دون أن يحرك ساكنًا في غيبوبة تامة بشكل مفاجئ وفي حالة صحية حرجة، يدعو السوشيال ميديا بأكمله للخروج منها. في دقائق معدودة تبددت ضحكة اليوتيوبر "" بالألام شديدة حتى رقد على فراش المرض دون أن يحرك ساكنًا في غيبوبة تامة بشكل مفاجئ وفي حالة صحية حرجة، يدعو السوشيال ميديا بأكمله للخروج منها.





بدأت القصة كما رواه أصدقاء "مصطفى الحفناوي" عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بـ شعور الشاب ذو الـ 25 عامًا بألم شديد في البطن والكتف الأيمن، ازاداد عليه الألم فذهب إلى المستشفى لمعرفة سبب هذا الألم.





فأوضح صديقه المقرب اليوتيوبر "عمرو راضي" عبر صفحته على "الفيسبوك" قائلًا :"هو تعب وجمبه كان واجعه جدا .. رُحنا الطوارئ خد مُسكنات و الوجع خف واطمنا ..و هزرنا عادي وروحنا".









وأكمل :" تاني يوم، تِعب تاني الصبح روحنا المستشفى وهو كان سايق عادي.. اتحجز عشان يعمل أشعة الصبغه .. قبل الأشعة رجّع وفجأه بدأ يغيب عن الوعي.. اتعمله إشاعه على المخ ..طلع جلطة في المخ أدى إلى شلل تام".





جرت الأحداث في وقت سريع وتدهورت حالته الصحية أكثر فأكثر، فنشرت المذيعة "ندى رحمي" عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات "الانستجرام" :" الدعاء يغير الأقدار.. حالته متدهوره جدًا، و دخل في غيبوبة كاملة، والوعي صفر".



