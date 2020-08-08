هل تمتلك 7 أرواح.. في اليوم العالمي للقطط.. تعرف على أفضل طرق تغذيتها بشكل صحي.. ومعتقدات خاطئة عن تربيتها

- فى اليوم العالمي للقطط.. تعرف على عيوب ومميزات نظام الوجبات لها
- أفضل طرق تغذية القطط بشكل صحي
- معتقدات خاطئة لن تتوقعها عن تربية القطط في المنزل
يصادف اليوم، السبت 8 أغسطس، اليوم العالمي للقطط، ويحتار الكثير من الأشخاص فى تغذية القطط بشكل صحي وسليم لتجنب زيادة وزنهم إصابتهم بالسمنة التى تعرض القطط للكثير من المشاكل الصحية، بالإضافة إلى ذلك تساهم التغذية الصحية فى نفسية القطط، وأيضا تصحيح أبرز المفاهيم والمعتقدات الخاطئة حول تربية القطط في المنزل.
عيوب ومميزات نظام الوجبات للقطط
وكشفت الدكتورة رنا حلمي، طبيبة بيطرية، عن نظام الوجبات الذى يمكنك الاعتماد عليه فى تغذية القطط، وقالت إن النظام الأول فى التغذية الصحيحة للقطط هو نظام الوجبات من خلال تقديم الطعام لقطتك في أوقات محددة خلال اليوم، ويمكن اتباع هذا النظام سواء في الأكل الجاف أو الرطب.
وأضافت أن من فوائد نظام الوجبات للقطط أنه يمكنك متابعة ما تأكله قطتك وملاحظة أي تغير قد يطرأ على الشهية، وإذا كان لديك أكثر من قطة يمكنك التحكم فيما تأكله كل قطة فلا يوجد قط متحكم يأكل كل الطعام ويزيد في الوزن ويترك القليل لباقي القطط.
أما عن عيوب نظام الوجبات، فأنه قد تتوسل إليك قطتك لتقديم الطعام لها ما بين الوجبات، فبعض القطط لا تميز كمية الأكل التي يجب أن تتناولها.
أفضل الطرق للتغذية السليمة للقطط
تعد التغذية السليمة والصحية من أكثر الأشياء التى تشغل كل شخص يقوم بـ تربية القطط، وذلك حفاظا على صحتها وعدم إصابتها بالأمراض نتيجة تناول الأكلات غير الصحية.
وأفادت بعض التقارير الطبية بأن إطعام القطة بشكل خاطئ يمكن أن يؤدي إلى السمنة أو مشاكل سلوكية، فيقع الكثير من الأشخاص في بعض الأمور الخاطئة عند تغذية القطط، لذا نقدم لكم مجموعة من النصائح للحصول قطتك على أفضل صحة.
- عدم نسيان الاحتياجات الأساسية في تغذية القطط.
- لا تجعل القطط نباتية وتعيش على أكل الخضراوات فقط.
- يجب أن تأكل بشكل رئيسي اللحوم وأعضاء الحيوانات لتزدهر.
- لابد أن تدرك أحتياجات القط الغذائية.
- غسل وعاء الماء بشكل مستمر والحفاظ على نظافته.
- تقدم الطعام لقطتك بنظام الوجبات في أوقات محددة خلال اليوم سواء في الأكل الجاف أو الرطب.
- عدم تناول القطط للحوم يجعلها تعاني نقص العناصر الغذائية الأساسية المشتقة من مصادر حيوانية.
معتقدات خاطئة عن تربية القطط في المنزل
وأغلب الأساطير حول القطط تؤكد أنها غير ضارة، ولكن بعضها قد يكون بسبب المعتقدات الشائعة بيننا، وفيما يلي سنقوم بذكر بعض الأساطير الشائعة عن القطط وليس لها أى أساس من الصحة، وفقا لما جاء في موقع insider.
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1- القطط تكره البشر:
على الرغم من أن القطط لا تحب العناق والاهتمام، إلا أن هناك العديد من القطط تحب ذلك؛ حيث إن أغلب أنواع القطط تحتاج إلى حنان واهتمام من أصحابها.
2- القطط لا تتطلب رعاية:
وهذا أمر خاطئ بـ القطط، فهي مثل جميع الحيوانات تحتاج إلى رعاية دائمة من أصحابها.
3- شرب القطط للحليب:
وتنجذب أغلب أنواع القطط إلى منتجات الألبان، إلا أن بعض أنواع الحليب ليست آمنة بالفعل بالنسبة لهم لكي يتناولوها ويمكن أن تسبب في مشاكل صحية لها، كـ حساسية اللاكتوز، واضطراب المعدة.
4- هل تحب القطط الخروج كالكلاب:
ولا تحتاج القطط إلى الخروج من المنزل كالكلاب، ولكن يمكن تركها من آن لآخر أن تجلس في الشرفة تستمتع بالجو، حيث إن القطط المنزلية يزيد عمرها حتى 14 عاما، بخلاف قطط الشارع التي تتراوح أعمارها بين 2 و3 سنوات.
5- القطط تكره الماء:
ولا تحب فعلا القطط أن يغمرها الماء أو يدخل إلى أذنيها، ولكن هناك بعض أنواع من القطط تحب اللعب بالماء.
6- لا يمكن تربية قطط في المنزل مع وجود كلب:
ربما أقنعتنا أفلام الكرتون بأن الكلاب والقطط أعداء لدودين، ولكن هذا الأمر غير صحيح، حيث يمكن تربية الكلاب والقطط في نفس المنزل دون أن يتسبب الأمر في مشاكسات بينهم.
7- مخاطر القطط على الحمل:
وهي أسطورة خاطئة تماما، فلا يمكن أن يسبب تواجد قطة في المنزل أى ضرر على الحامل، ولكن يجب عدم التعامل المباشر مع براز القطط أو لعابها، وذلك لتجنب الإصابة بـ داء المقوسات، وهو مرض يسببه طفيلي شائع يمكن أن ينتقل من خلال التعرض لفضلات القطط المصابة.
8- لا يمكن تدريب القطط مثل الكلاب:
وعلى الرغم من أنه يبدو أن القطط تفعل ما تريد في أي لحظة ليس كما تفعل الكلاب، إلا أنه يمكن تدريبها بالفعل، وجعلها تلتزم بالأوامر.
9- القطط مخلوقات ليلية:
وغالبا ما تستيقظ القطط ليلا وتريد من صاحبها أن يقوم باللعب معها لذا فهي تقوم بالمواء لكي ينتبه لها صاحبها.
10 قص أظافر القطط ليس مضرا:
ويعتبر قص القطط أمرا غير محبذ لهم، وذلك لأنها تشعر بأنها نقطة الدفاع عن نفسها من المخاطر، إلا أنه بالرغم من ذلك فإن له آثارا ضارة على نفسية القطط، وبدلا من قصها يمكن تقليمها من آن لآخر.
11- لا تحتاج القطط المنزلية إلى التطعيم:
وهو أمر خاطئ تماما؛ حيث إن القطط المنزلية تحتاج إلى التطعيم كل عام، وزيارة الطبيب الخاص بها، وذلك لأن وجود القطط في المنزل لا يحميها من الأمراض فهي تحتاج إلى لقاحات روتينية ومضادات الديدان.
12- إصابة القطط بأمراض كالإنسان:
القطط التي تبقى في المنزل بشكل أساسي تواجه أمراضًا، مثل: السمنة وأمراض الأسنان والسكري وفرط نشاط الغدة الدرقية والسرطان والتهاب المفاصل.
13- رؤية القطط في الظلام الدامس:
ويمكن للقطط أن ترى في الظلام، ولكن ليس بالظلام الدامس، حيث إن عينيها تقوم بتجميع أشعة النور البسيطة وتوضيح الصورة أمامها لكي ترى بوضوح في الظلام، لذا يجب أن يتوفر أدنى قدر من الضوء لكي ترى.
14- القطط تملك 7 أرواح:
وأغلب مربي القطط لا يعلمون أن وقوع القطة من مكان عال يمكن أن يتسبب لها في كسر بالقدمين، وذلك على الرغم من مرونتها الشديدة وقوة أقدمها، ولكن يمكن لقدميها أن تخونها ويتسبب في حدوث كسر لقدميها.