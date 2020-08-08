هل تمتلك 7 أرواح.. في اليوم العالمي للقطط.. تعرف على أفضل طرق تغذيتها بشكل صحي.. ومعتقدات خاطئة عن تربيتها

يصادف اليوم، السبت 8 أغسطس، اليوم العالمي للقطط ، ويحتار الكثير من الأشخاص فى تغذية القطط بشكل صحي وسليم لتجنب زيادة وزنهم إصابتهم بالسمنة التى تعرض القطط للكثير من المشاكل الصحية، بالإضافة إلى ذلك تساهم التغذية الصحية فى نفسية القطط ، وأيضا تصحيح أبرز المفاهيم والمعتقدات الخاطئة حول تربية القطط في المنزل.









عيوب ومميزات نظام الوجبات للقطط

وكشفت الدكتورة رنا حلمي، طبيبة بيطرية، عن نظام الوجبات الذى يمكنك الاعتماد عليه فى تغذية القطط ، وقالت إن النظام الأول فى التغذية الصحيحة للقطط هو نظام الوجبات من خلال تقديم الطعام لقطتك في أوقات محددة خلال اليوم، ويمكن اتباع هذا النظام سواء في الأكل الجاف أو الرطب.

















وأضافت أن من فوائد نظام الوجبات للقطط أنه يمكنك متابعة ما تأكله قطتك وملاحظة أي تغير قد يطرأ على الشهية، وإذا كان لديك أكثر من قطة يمكنك التحكم فيما تأكله كل قطة فلا يوجد قط متحكم يأكل كل الطعام ويزيد في الوزن ويترك القليل لباقي القطط.









أما عن عيوب نظام الوجبات، فأنه قد تتوسل إليك قطتك لتقديم الطعام لها ما بين الوجبات، فبعض القطط لا تميز كمية الأكل التي يجب أن تتناولها.









أفضل الطرق للتغذية السليمة للقطط