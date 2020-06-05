AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

متخافش منهم.. تربية القطط في المنزل تقلل الإصابة بنوبات القلب

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:47 م
تربية القطط في المنزل
تربية القطط في المنزل
Advertisements
آية التيجي
يشعر بعض الأشخاص من تربية القطط في المنازل، خوفا من إصابتهم بالأمراض أو نقلها لهم، والتسبب في الإصابة بالحساسية، في حين أن الأطفال يحبون تربية الحيوانات الأليفة والاهتمام بهم، مما يضطر الأهل لتربية القطط أو أى حيوانات أليفة أخرى.

وعلق خالد السنعوسي الخبير في العناية بالقطط والحيوانات الأليفة، أن القطط تعد من الحيوانات الأليفة التي يمكن تربيتها في المنزل، وتتمتع بموهبة الصيد وافتراس الحشرات والقوارض، موضحا أن القطط من الحيوانات الهادئة التي يفضل الكثيرون تربيتها، خصوصا وأنها لا تحتاج لعناية خاصة. 

وأشار السنعوسي في منشور له على الفيس بوك، إلى أن من أهم فوائد تربية القطط في المنازل، أنها لا تحتاج إلى كثير من المجهود، فهي تكتفي بالجلوس والحصول على تدليك لجسدها، مما يفرز هرمون في جسم الإنسان يريح الأعصاب ويشعره بالسعادة.

ولفت السنعوسي ، إلى أن العلماء أشاروا إلى أن تربية القطط تقلل من خطر الإصابة بنوبات القلب، وتحسن من مستوى جهاز المناعة في جسم الإنسان، كما أن اللعب مع القطط يساعد الطفل على تحسين نفسيته، وتشعره بوجود رفقة في المنزل. 

وأفاد السنعوسي، إن تربية القطط تعلم الطفل تحمل المسؤولية، وتحسن من أخلاقه، لأنه يتعلم كيف يتعامل برفق ولين مع المخلوقات الأخرى، وتقلل من العنف والخشونة.

وتابع السنعوسي ، القطط من الكائنات التي تحب المرح واللعب كثيرا فيمكن اللعب معها، ولذلك فهي تساعد الإنسان في الحصول على متعة وترفيه في المنزل، منوها بأن القطط تعد العدو اللدود للفئران، وبعض الحشرات، وتصطادها، مما يحافظ على المنزل، خصوصا وأن الفئران تنقل الأمراض المختلفة للإنسان.
خالد السنعوسي مؤسس Sky cattery الراعية للقطط خالد السنعوسي مؤسس Sky cattery الراعية للقطط
خالد السنعوسي مؤسس Sky cattery الراعية للقطط خالد السنعوسي مؤسس Sky cattery الراعية للقطط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟.. طبيب بيطري يرد.. فيديو

لمحبي الحيوانات الأليفة.. كيف تحمي القطط والكلاب من فيروس كورونا

لا تقبلها أو تختلط بها.. طبيب يحذر أصحاب القطط من كورونا

دراسة: القطط تنقل عدوى كورونا فيما بينها بدون أعراض

ترشيحاتنا

بعد شائعة زواج نيللي كريم.. عمرو دياب يتصدر تويتر

بينهم 94 مصريا.. الكويت تسجل 723 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تكسير في الجسم ظنه إرهاق.. التفاصيل الكاملة لوفاة رئيس وحدة مرور بركة السبع بـ كورونا

سر وفاة الشباب.. أصحاب فصيلة دم واحدة الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا

بعد إجرائه عملية جراحية.. نجوم الفن يدعمون أشرف زكي برسائل إلكترونية

أخبار الفن.. حقيقة خلاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. الحالة الصحية لـ أشرف زكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر بعد تخفيضها 20 ألف جنيه.. صور

شاهد.. أول صلاة جمعة في غانا بعد تخفيف قيود كورونا

للمفاصل والعظام والسكري.. فوائد مذهلة لتناول الجنزبيل يوميا لمدة شهر