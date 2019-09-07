لسلامتك وسلامة الحيوان.. نصائح لا يمكن إغفالها مع تربية القطط والكلاب.. تعرف عليها

نشرت الدكتورة ناديه وديع لطفي بمديرية الطب البيطري بالقاهرة ، عدد من الرسائل الهامة لكل مربي القطط والكلاب.



وأكدت أنه لابد من اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع البراغيث حتي لو كان الحيوان الصغير خالي منها تمامًا مثل :

1_استعمال شامبو خاص بالبراغيث مع استعمال ادوية موضعية لمنع ظهور البراغيث علي جسم الحيوان.

2 _ادوية شرب للبراغيث والقراد علي الجسم

3_Flea Wipes مناديل مبللة خاصة بالبراغيث وكذلك بودرة وسبراي.

4_تنظيف المنزل بصورة دورية باستخدام المكنسة الكهربائية في جميع الزوايا مع استخدام سبراي منزلي للبراغيث.

5- يجب ان يكون الماء المعد لشرب حيوانك الاليف بدون رائحه نظيفا ويكون صافيا وخاليا من اي شوائب مع مراعاه تغير مياه الشرب مره علي الاقل كل ٢٤ ساعه مع غسل الصحن غسيلا جيدا وعدم رفع صحن المياه من امام حيوانك الأليف طوال فتره وجوده أمامه تحت اي مسمي او ظرف.

6-الحفظ الجيد والمثالي للطعام الجاف الخاص بالحيوانات الاليفة dry food.



وأشارت إلى أهم الاخطاء التي تحدث في حفظ الطعام الجاف وهي :

اولا :_خلط الطعام الجديد مع القديم.

ثانيا :-عدم الانتباه الى تاريخ الصلاحية.

ثالثًا :-تعرض الطعام المباشر للشمس.

رابعا :-استخدام وعاء غير مناسب للطعام الجاف.

خامسا :-تعرض الطعام المباشر للهواء او الماء والتي تؤدي الي تلوث الطعام بالفطريات.

سادسًا :-تعرض الطعام للقوارض مثل الفئران.



