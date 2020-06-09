نصائح يجب مراعاتها عند شراء القطط في المنزل.. السن أبرزها

3- اكل القطط :

وتحتاج القطط في عمر صغير إلى الطعام كل ساعتين، ويمكن اللجوء إلى بيبرونة الأطفال، ووضع الحليب بها وإرضاعها مثل الصغار، و

عندما تصل القطط إلى عمر شهرين اى بعمر 45 عام فيجب معاملتها معاملة القطط الكبيرة في الاعتناء والطعام وغيرها من الأمور.