نصائح يجب مراعاتها عند شراء القطط في المنزل.. السن أبرزها

يمكن لأي شخص أن يقتني الحيوانات الأليفة والقطط في المنزل، ولكن تربية القطط بالأخص قد تحتاج إلى طرق عناية مختلفة، وذلك حتى لاتكون مصدر انتشار الأمراض والأوبئة في المنزل، وبالأخص إن تواجد أطفال داخل المنزل.
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وعلق خالد السنعوسي الخبير في العناية بالحيوانات الأليفة والقطط، في منشور له عبر حسابه الرسمية على الفيس بوك، إن هناك مواصفات يجب مراعاتها عند شراء القطط لكي تتناسب للعيش في المنزل، ومن أبرز المواصفات التي يجب أن تتوافر في القطة التي تشتريها، ما يلي :
1- السن :
يجب أن يكون السن المناسب لـ تربية القطط أقل من 50 يوما من فطام القطة؛ حيث أن قبل ذلك لا يفضل إبعاد القطة عن أمها.
1- السن :
يجب أن يكون السن المناسب لـ تربية القطط أقل من 50 يوما من فطام القطة؛ حيث أن قبل ذلك لا يفضل إبعاد القطة عن أمها.
2- العناية :
وتحتاج العناية بالقطط الصغيرة إلى اهتمام أكبر من القطط كبيرة السن، حيث ان القطط في عمر 60 يوما تحتاج إلى الكثير من الدفء والحرارة، وتفضل الالتصاق بوالدتها حتى تحصل على الحرارة.
وتحتاج العناية بالقطط الصغيرة إلى اهتمام أكبر من القطط كبيرة السن، حيث ان القطط في عمر 60 يوما تحتاج إلى الكثير من الدفء والحرارة، وتفضل الالتصاق بوالدتها حتى تحصل على الحرارة.
3- اكل القطط :
وتحتاج القطط في عمر صغير إلى الطعام كل ساعتين، ويمكن اللجوء إلى بيبرونة الأطفال، ووضع الحليب بها وإرضاعها مثل الصغار، وعندما تصل القطط إلى عمر شهرين اى بعمر 45 عام فيجب معاملتها معاملة القطط الكبيرة في الاعتناء والطعام وغيرها من الأمور.