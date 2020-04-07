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منوعات

القطط أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا من الكلاب.. تفاصيل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:30 م
صدى البلد
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أحمد شريف
يقوم الأطباء البيطريون الألمان بإجراء اختبار الفيروسات التاجية للقطط والكلاب بعد أن اكتشف علماء الفيروسات أنها عرضة للإصابة بالمرض.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، يجري العلماء في جامعة برلين الحرة اختبارات PCR مشابهة لتلك التي على البشر لاكتشاف ما إذا كان Covid19 قد انتشر إلى الحيوانات الأليفة.

قال أحد علماء الفيروسات إن القطط تبدو أكثر عرضة من الكلاب ويمكن أن تصبح "حاملات". ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة البشر بالحيوانات الأليفة.

وتتجه ألمانيا نحو اختبارات على الحيوانات، رغم أنها لا تزال مع الدول الأخرى بما في ذلك المملكة المتحدة متأخرة جدًا في اختبار البشر.

تختبر ألمانيا حوالي 70،000 شخص يوميًا، بينما تم اختبار 13،069 فقط في إنجلترا واسكتلندا وويلز يوم الأحد.

كانت  السلطات البلجيكية أعلنت عن أول حالة إصابة قطة مصابة الشهر الماضي، وتم الإبلاغ عن حالة أخرى في وقت لاحق في هونغ كونج.
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