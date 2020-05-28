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ديني

هل تعقيم القطط حرام .. تعرف على رد دار الإفتاء

الخميس 28/مايو/2020 - 08:07 م
هل تعقيم القطط حرام
هل تعقيم القطط حرام .. تعرف على رد دار الإفتاء
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يارا زكريا
هل تعقيم القطط حرام شرعًا، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».

وقال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تعقيم القطط ليس حرامًا بشرط أن يتم بشكل طبي؛ لئلا يترتب عليه ضرر.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن تعقيم القطط أحيانًا يكون للمصلحة، فإن لم تتزاوج في موسم التزاوج تتحول لشرسة، وربما يترتب على ذلك أضرار أخرى؛ فلا مانع من تعقيمها إن لم يؤدى إلى ضرر أكبر أو يقوم به غير متخصص.


حكم تعقيم القطط المنزلية: 

حكم تعقيم القط الذى يربى فى المنزل ؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد العماوى، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وأجاب "العماوي" قائلًا: أن القط عمومًا تربيته فى المنزل مباحة وجائزة، حيث كان سيدنا أبو هريرة رضى الله عنه يحمل القطة فى جيبه حتى سمى بأبى هريرة، فالقط فى مجمله يجوز تربيته.

وتابع: أما عن تعقيم الحيوانات فرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حثنا على الرحمة مع الحيوان، فمن محاسن الشريعة الرحمة حتى بالحيوان وفى كل شئ.


حكم تعقيم الحيوانات: 

نبه الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن عملية تعقيم الحيوانات كالقطط أو الكلاب؛ لا تجوز إلا لضرورة تتعلق بمصلحة الحيوان نفسه وليس مصلحة صاحبه، مشيرًا إلى أن المصلحة يحددها الطبيب البيطري المعالج.

ولفت شلبي، في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال "ما حكم تعقيم القطط؟"، أنها في الأصل اعتداء على حرمة الحيوان، مشيرًا إلى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخبر بأنَّ تعذيب الحيوان وسوء معاملته، أو منعه عن الطعام والشراب حتى يموت، حرام شرعًا ويكون سببًا في دخول النار.


واستدل الدكتور محمود شلبي، بما رُوى عن جُوَيْرِيَة بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُذِّبَتِ امرأةٌ فى هِرّةٍ سَجَنَتها حتى ماتَت فدَخَلَت فيها النّارَ؛ لا هى أَطعَمَتها ولا سَقَتها إذ حَبَسَتها، ولا هى تَرَكَتها تَأكُلُ مِن خَشاشِ الأَرضِ».
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