لها فرشاة خاصة.. نصائح للحفاظ على أسنان القطط من التسوس

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حياة عبد العزيز



أكد الدكتورة سمر عبد الرحمن طبيبة بيطرية لـ"صدى البلد"، ان مشكلة الاسنان عند



ونصحت الطبيبة البيطرية بعدة نصائح ذهبية للحفاظ على اسنان القطط:



1- تخصيص فرشاة أسنان للقطة للتنظيف اليومي.



2- ملاحظة اللثة وإصابتها بالالتهابات أسبوعيًا.



3-المداومة على إعطاء



4- في حالة معاناة



5- وعند عدم مقدرة تعاني الكثر من القطط من مشكلة الاسنان والتسوس والتهابات اللثة، فكلما تقدم بهم العمر بقى الامر صعبًا، فيكون العلاج منحصرًا في المضادات الحيوية او بخلع الاسنان.أكد الدكتورة سمر عبد الرحمن طبيبة بيطرية لـ"صدى البلد"، ان مشكلة الاسنان عند القطط ترجع لعدة اسباب من ابرزها سوء حالة الكلى، فتكون اولى خطوات العلاج إجراء تحليل دم للاطمئنان على وظائف الكلى والكبد.ونصحت الطبيبة البيطرية بعدة نصائح ذهبية للحفاظ على اسنان القطط:1- تخصيص فرشاة أسنان للقطة للتنظيف اليومي.2- ملاحظة اللثة وإصابتها بالالتهابات أسبوعيًا.3-المداومة على إعطاء القطة الطعام الجاف منعًا لأية مشاكل مستقبلية في الأسنان.4- في حالة معاناة القطة من آلام في الفم عليك باللجوء على الفور إلى الأطعمة اللينة السهلة في المضغ.5- وعند عدم مقدرة القطة على مضغ الطعام نتيجة لآلام اللثة المبرحة, فمن الأفضل أن تتناول السوائل بعد استشارة الطبيب البيطري.

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