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مرأة

ابتعدي عن الدهون | روشتة علاج حال اكتشاف الدم في براز القطط

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:45 م
علاج الدم في براز
علاج الدم في براز القطط
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حياة عبد العزيز
تعاني بعض القطط من وجود دم في البراز، وذلك يرجع لعدة أسباب، ومنها تناول اطعمة غير صحية، او بلع اشياء غير نظيفة.

كشفت الدكتورة سمر عبد الرحمن طبيبة بيطرية لـ"صدى البلد"، عن علاج الدم في براز القطط، وكيفية الوقاية منه.

طرق علاج الدم في براز القطط:

1- توفير نظام غذائي غني بالالياف.

2- تجنب اعطاء القط الاغذيه الدسمه.

3- اعطاء القط علاجا للديدان.

4- توفير المضادات الحيويه لمعالجه الالتهابات والبكتيريا.

5- اعطاء القط دواء لمعالجه التهاب القولون.

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طرق الوقاية من دم البراز عند القطط:

1- الاعتماد على الاكلات الصحيه في تغذيه القط.

2- ابتعاد القط عن جميع انواع المنظفات السامه المنزليه.

3- الاهتمام بنظافة الأدوات التي يستخدمها القط.
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