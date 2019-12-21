ابتعدي عن الدهون | روشتة علاج حال اكتشاف الدم في براز القطط

تعاني بعض القطط من وجود دم في البراز، وذلك يرجع لعدة أسباب، ومنها تناول اطعمة غير صحية، او بلع اشياء غير نظيفة.
كشفت الدكتورة سمر عبد الرحمن طبيبة بيطرية لـ"صدى البلد"، عن علاج الدم في براز القطط، وكيفية الوقاية منه.
طرق علاج الدم في براز القطط:
1- توفير نظام غذائي غني بالالياف.
2- تجنب اعطاء القط الاغذيه الدسمه.
3- اعطاء القط علاجا للديدان.
4- توفير المضادات الحيويه لمعالجه الالتهابات والبكتيريا.
5- اعطاء القط دواء لمعالجه التهاب القولون.
الإصابة بالأورام أبرزها.. تعرف على أسباب نزول دم في براز القطط
طرق الوقاية من دم البراز عند القطط:
1- الاعتماد على الاكلات الصحيه في تغذيه القط.
2- ابتعاد القط عن جميع انواع المنظفات السامه المنزليه.
3- الاهتمام بنظافة الأدوات التي يستخدمها القط.
كشفت الدكتورة سمر عبد الرحمن طبيبة بيطرية لـ"صدى البلد"، عن علاج الدم في براز القطط، وكيفية الوقاية منه.
طرق علاج الدم في براز القطط:
1- توفير نظام غذائي غني بالالياف.
2- تجنب اعطاء القط الاغذيه الدسمه.
3- اعطاء القط علاجا للديدان.
4- توفير المضادات الحيويه لمعالجه الالتهابات والبكتيريا.
5- اعطاء القط دواء لمعالجه التهاب القولون.
اقرأ ايضًا:
الإصابة بالأورام أبرزها.. تعرف على أسباب نزول دم في براز القطط
طرق الوقاية من دم البراز عند القطط:
1- الاعتماد على الاكلات الصحيه في تغذيه القط.
2- ابتعاد القط عن جميع انواع المنظفات السامه المنزليه.
3- الاهتمام بنظافة الأدوات التي يستخدمها القط.