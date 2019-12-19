اعراض الفشل الكلوي عند القطط .. 9 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالمرض

اعراض الفشل الكلوي عند القطط، تتضمن فقدان الوزن، وزيادة التبول والعطش، وغيرها من الأعراض التى تنذر بإصابة قطتك بمرض الفشل الكلوي، حيث أن هذا المرض شائع جدًا في الحيوانات الأليفة الأكبر سنًا ويصيب حوالي 3 من كل 10 قطط، وعليه لا تستطيع الكليتان التخلص من نفايات البروتين، وعدم موازنة ماء الجسم، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى اعراض الفشل الكلوي عند القطط.



اعراض الفشل الكلوي عند القطط



1- زيادة إنتاج البول

2-زيادة العطش

3- القيء

4-فقدان الوزن

5- رائحة الفم الكريهة مع رائحة كيميائية غريبة



ينصح دائما بضرورة الذهاب إلى الطبيب البيطرى جراء ظهور هذه الأعراض على القطة، حتى يقوم بإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من إصابة القطة بالفشل الكلوي.



الوقاية من الفشل الكلوي عند القطط



1- الحد من التعرض للمواد السامة، حيث يجب مراقبة الأدوية البشرية والبيطرية وإبعادها عن متناول الحيوانات الأليفة.

2- ضرورة إجراء الفحوصات للتأكد من وجود الاستعداد العائلي للإصابة بأمراض الكلى.

3- زيارة الطبيب البيطرى بصفة دورية

4- الإلمام بعلامات الفشل الكلوي عند القطط، للحفاظ على صحة حيوانك الأليف على المدى الطويل.





عوامل تزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي

1- التهاب الحويضة والكلية

2- التهاب الكلية الكلوي

3- انسداد الحالب والتليف المائي

4- مرض Tubulointerstitial "مرض الأنابيب الكلوية والأنسجة المحيطة بها"

5- التهاب كبيبات الكلى "مرض وحدة ترشيح الكلى، الكبيبة"

6- التهاب الصفاق المعدي القطط

7- إصابة القطة بالسرطان

8-الداء النشواني

9- مرض الكلى المتعدد الكيسات "مرض وراثي ينظر خاصة في القطط الفارسية"



اختبار الفشل الكلوي



1- تعداد الدم الكامل "CBC"، حيث أنه من الممكن أن يكشف تحليل الدم وجود فقر الدم أى وجود عدد قليل جدًا من خلايا الدم الحمراء أو ارتفاع في خلايا الدم البيضاء بما يتوافق مع العدوى أو الإجهاد أو الالتهاب.

2- تحليل البول عن طريق فحص الرواسب، حيث يعد فحص عينة البول

3-ثقافة البول مع الحساسية

4- بروتين البول لاختبار نسبة الكرياتينين

5- التصوير التشخيصي قد يؤدي استخدام التصوير الشعاعي ( الأشعة السينية ) والموجات فوق الصوتية لتحديد التغيرات في حجم الكلية وشكلها وهندستها إلى إظهار الحاجة إلى علاج الطوارئ.

6-الأمراض المعدية testing، حيث ينصح بإجراء الاختبار الروتيني لجميع القطط المريضة ل فيروس اللوكيميا (اللوكيميا) و فيروس نقص المناعة القطط (FIV)

7-أخذ عينات الكلى



مصدر المعلومات مواقع pethealthnetwork وpetfinder.