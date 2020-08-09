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فيديو جراف

فيديو جراف.. خطوات وشروط التقديم على العداد الكودي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:03 ص
العداد الكودي
العداد الكودي
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ايمان عبداللطيف

تغلق المنصة الإلكترونية الموحدة لتقديم طلبات تركيب العداد الكودى للمبانى المخالفة يوم السبت القادم ويتم التقديم عليها عبر هذا الرابط https://eehc.ses360.net/ .

 

ويستغرق تركيب العداد 7 أيام عمل من تاريخ سداد المقايسة في حال وجود تيار بالعقار وعدم وجود معوقات، وفي حالة التوصيل للعقار لأول مرة على الجهد المنخفض يستغرق تقديم الطلب يومًا واحدًا.


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ولمزيد من التفاصيل حول خطوات وشروط التقديم على العداد الكودي، شاهد الفيديو جراف التالى.

 

 

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