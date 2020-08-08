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أخبار البلد

تغلق السبت القادم.. تفاصيل وشروط التقديم على العداد الكودي للمباني المخالفة على المنصة الإلكترونية

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
تغلق المنصة الإلكترونية الموحدة لتقديم طلبات تركيب العداد الكودى للمبانى المخالفة يوم السبت القادم، ويتم التقديم عليها عبر هذا الرابط  https://eehc.ses360.net/

وكان وزير الكهرباء، أعلن فتح باب تلقى طلبات العدادات الكودية لتوصيل التيار الكهربائي إلى جميع المناطق بلا استثناء ومنها المناطق العشوائية والمخالفة  بدءا من 1 يوليو، وحتى منتصف أغسطس.

ومن أهم الشروط والأوراق المطلوبة لتركيب العداد الكودي للمباني المخالفة

- ألا يكون المبنى على أراضٍ أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالفًا لشروط الطيران المدني، أو للمسافات الآمنة، ومقام طبقًا لشروط وخرائط هيئة المساحة.

- العداد الكودي هو عداد مسبق الدفع لا يختلف عن غيره في طرق الشحن أو الشكل الخارجي ولا تختلف أيضًا طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك به.

- يختلف العداد الكودي عن غيره في سند الملكية فقط، ولا يعتد به كسند ملكية أو سندًا قانونيًا بعدم مخالفة العقار، ولا يحمل اسم صاحب الوحدة المتعاقد عليها لكن يحمل رقم كودي للعداد.

الأوراق المطلوبة: بطاقة الرقم القومي، وعقد تملك أو إيجار للوحدة المخالفة، ومحضر ممارسة من فرع الكهرباء، وموافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة أو مقايسة العقار، وتوكيل رسمي في حالة تقديم عداد كودي للغير. وبالنسبة يطلب محضر ممارسة

 يتم التقديم على طلب العداد الكودي من خلال المنصة الوحدة للخدمات الذكية التي أطلقتها القابضة للكهرباء.

 يُسمح بالتقديم على العداد الكودي لصاحب العقار أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي أو من خلال أحد الأقارب من الدرجة الأولى وفقًا لبطاقة الرقم القومي.

رسوم تركيب العداد الكودي، تختلف حسب نوع العداد.

 إمكانية السداد الإلكتروني على منصة الخدمات الذكية في حالة إرسال إشعار بقيمة المطالبة عن طريق كارت ميزة أو فوري، أو السداد في مركز الخدمة التابع له.

 يستغرق تركيب العداد 7 أيام عمل من تاريخ سداد المقايسة في حال وجود تيار بالعقار وعدم وجود معوقات، وفي حالة التوصيل للعقار لأول مرة على الجهد المنخفض يستغرق تقديم الطلب يومًا واحدًا، وعمل المعاينة وإعداد المقايسة وادراجها للسداد 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب، وتنفيذ المقايسة وتركيب العداد 8 أيام بعد سداد المقايسة واستخراج تصاريح الحفر، ليكون إجمالي الفترة 16 يومًا.

 عند التقديم على طلب العداد الكودي على الموقع يجب أن يكون الاسم المدرج بالطلب نفس الاسم الموجود في البطاقة ويكون الاسم رباعي حتى لا يتم رفض الطلب، ولن يتم قبول الطلب في حالة اختلاف بيانات الطلب عن البيانات في البطاقة المرفقة بخلاف العنوان.
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