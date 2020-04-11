فيديوجراف.. شروط وإجراءات تركيب العداد الكودي للمباني المخالفة

في إطار التيسير على المواطنين حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودى لكافة المباني العشوائية والمنشآت المخالفة.





وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، إنه تتم دراسة فكرة التقديم لطلبات تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمبانى المخالفة والعشوائية عبر الإنترنت لمنع الزحام داخل شركات توزيع الكهرباء، تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتبعة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.





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ولمزيد من التفاصيل حول شروط وإجراءات تركيب العداد الكودي للمباني المخالفة، تابعوا الفيديوجراف التالى.



