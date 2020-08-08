AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في «معكم منى الشاذلي».. عروس بيروت تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل انفجار المرفأ

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:14 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
حل العروسان أحمد صبيح، رجل الأعمال اللبناني، والدكتورة إسراء السبلانين الطبيبة البشرية بالولايات المتحدة الأمريكية، ضيفين على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة cbc، لكشف كواليس لحظة انفجار بيروت التي تزامنت مع حفل زفافهما، وأصبحا من بعدها العروسين الأشهر في الوطن العربي.


وأوضحت إسراء عبر skybe، أنها كانت تنتظر هذا اليوم منذ 3 سنوات، وتأجل الزفاف أكثر من مرة لأسباب مختلفة، وكانت سعيدة للغاية وقتها، وبدأوا في التقاط الصور لها قبل بدء الحفل، لكن فجأة تغير لون السماء بدخان كثيف أعقبه انفجار ضخم دمر المكان تماما خلال ثوان معدودة.


وقالت: "في ثواني جوزي اخدني نتخبى ودخلنا كافيه.. ما خطر ببالي أي شيء غير إنه كان مفروض ابدأ حياة جديدة اليوم، بس للأسف عم تنتهي حياتي وبموت، فكرت كيف راح موت، وإني بدي شوف أهلي ولو لمرة واحدة أخيرة".


من جانبه، قدّم صبيح التعزية للشعب اللبناني في شهداء الحادث، متمنيا الشفاء للجرحى والمصابين، موضحا أنه قبل الانفجار كان قد ترك عروسه لالتقاط الصور، ليأتي لها بالماء لتشرب، وبمجرد عودته سأل المصورين حول سماعهم لصوت غريب، لأنه شعر بأصوات غريبة تأتي من بعيد، فقالوا له إنه لا شيء، وفي ثوانٍ معدودة وقع الانفجار فطار كل شيء من حولهم، وهم أيضا، لأكثر من 3 أمتار، فهرول لعروسة وأمسك يدها للاختباء في أحد المقاهي.


وقال: "كان كل همي وقتها هي مرتي.. اخدت إيدها ودخلنا جوا، قلتلها ما تزعلي ولا تبكي، متعوضة وقد ما فينا نكفي هالخطوة بس ونشوف بعدين".

عروسة بتتصور صور الفرح وفجأة حدث انفجار لبنان شوفوا لقاء مع العروسة مع منى الشاذلي منى الشاذلي Mona Elshazly | CBC Egypt

Posted by ‎برنامج معكم منى الشاذلي‎ on Friday, August 7, 2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لقطات مؤثرة.. أب لبناني يحاول حماية طفله لحظة وقوع انفجار بيروت

عروس لم تكتمل فرحتها وأب يحتضن ابنه خوفا عليه.. لحظات رعب عاشها اللبنانيون وقت الانفجار

عرس بطعم الدمار والخراب.. عروس بيروت تروي تفاصيل أسوأ لحظات حياتها بعد إنفجار بيروت

الفرحة ستظل موجودة.. عروس الانفجار تعود لنفس المكان لاستكمال زفافها "فيديو"

بسبب انفجار مرفأ بيروت.. لقطات توثق تحول زفاف لبناني إلى كابوس

فيديو جراف.. عروس انفجار بيروت تروي ما حدث أثناء جلسة التصوير

ترشيحاتنا

بسبب حكم غيابي تبديد.. تعطل إجراءات الإفراج عن فتاة التيك توك فى القليوبية

الأوقات المنهي الصلاة فيها.. البحوث الإسلامية يحدد 3 مواقيت

بعد رفض هيدرسفليد تمديد إعارته.. تبادل الاتهامات في الأهلي بسبب رمضان صبحي

ألم بالبطن ينتهي بحالة حرجة.. قصة اليوتيوبر مصطفى الحفناوي الذي تدهورت صحته في ساعات

تحديد هوية المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب وضبطهم خلال ساعات

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 8-8-2020

AdvertisementS

نار جهنم.. حادث مروع على الطريق الدائري واشتعال النيران في سيارة

إقلاع الطائرة الثانية..جسر جوي مصري لإرسال مساعدات للشعب اللبناني..فيديو

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس هذا الأسبوع |فيديو

صور على الواتس والليلة بـ 300 جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط 40 فتاة روجن للدعارة في الجيزة

تحديد هوية المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب وضبطهم خلال ساعات

سفينة الموت لم تبحر من مرفأ بيروت.. الأقمار الصناعية تفجر مفاجأة عن مصيرها | صور

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الدائري واشتعال النيران في السيارات

انفجار في ميناء ساسكس.. وسحابة كثيفة من الدخان الأسود تغطي سماء المدينة.. صور

وزيرة الصحة: أرصدة ثابتة من المستلزمات لتلبية أي احتياجات للمساعدات الداخلية أو الخارجية.. الاستعداد التام للمشاركة في توفير المساعدات للشعب اللبناني

شاهد.. فاتن موسى تحتفل بعيد ميلاد زوجها بحضور حسين فهمي

الدكاترة بيقولوا هو محتاج معجزة.. تامر حسنى يطلب من جمهوره الدعاء لـ مصطفى حفناوى

تفحم 7 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفينة الموت لم تبحر من مرفأ بيروت.. الأقمار الصناعية تفجر مفاجأة عن مصيرها | صور

فيلة على الجدران.. رسام يحول شوارع جنوب أفريقيا إلى لوحة فنية

انفجار في ميناء ساسكس.. وسحابة كثيفة من الدخان الأسود تغطي سماء المدينة.. صور