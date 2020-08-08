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حوادث

الوطنية للانتخابات تعلن طريقة التصويت الصحيحة في انتخابات مجلس الشيوخ

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:16 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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عمرو خليفة – جودت عيد:
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الإجراءات الصحيحة للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

 

وقالت الهيئة إن بطاقة التصويت تعد باطلة في عدة حالات وهي الصوت المعلق على شرط، وكذلك إذا انتخب الناخب على غير بطاقة الاقتراع المسلمة له من رئيس اللجنة الفرعية، أو إذا وقع الناخب على بطاقة الاقتراع أو وضع عليها أي إشارة أو علامة تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت، أو إذا لم يضع الناخب أي علامة تدل على رأيه ببطاقة الاقتراع، أو إذا تم التأشير ببطاقة الاقتراع بالقلم الرصاص.

 

وكذلك يكون الصوت باطلًا حال اختيار عدد مرشحين أقل أو أكثر في النظام الفردي، وفي نظام القوائم يكون الصوت باطلًا حال خلت بطاقة الاقتراع من التصويت أو تم التصويت في بطاقة الاقتراع بخانتي انتخابات القائمة وعدم انتخابها معًا.

 

وأكدت الهيئة أنه يحظر على الناخب تصوير بطاقات الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ باستخدام أي وسيلة لأي غرض، ويتم تحرير محضر لمن يتم ضبطه، كما أنه على رئيس اللجنة الفرعية، ملاحظة وضع الناخب لبطاقتي الاقتراع بنفسه في الصندوق المخصص لكل نظام فردي أو قوائم، وفي حالة محاولة الخروج بورقة الاقتراع تحرر مذكرة بالواقعة، ويتم تسليم الناخب لرئيس قوة التأمين لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

وتبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة 9 صباحًا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية، وذلك حتى لو لم يحضر أي من مندوبي المرشحين والقوائم، والسماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور (الأولوية لكبار السن ولذوي الإعاقة) ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقًا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة بنفسه من هوية الناخب ولا يعتد في اثبات شخصية الناحب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي ولو لم تكن سارية أو جواز السفر ثابت به الرقم القومي ويحتفظ رئيس اللجنة بإثبات شخصية الناخب حتى الانتهاء من الإدلاء بصوته.

 

ويقوم الناخب عقب الإدلاء بصوته بالتوقيع في كشوف الناخبين، ويوقع أمين اللجنة الذذي يختاره رئيسها قرين توقيع كل ناخب، ولا يجوز تصوير بطاقات الاقتراع باستخدام أي وسيلة لأي غرض، ويتم تحرير محضر لمن يتم ضبطه، كما يجب ملاحظة وضع الناخب لبطاقتي الاقتراع بنفسه في الصندوق المخصص لكل نظام فردي أو قوائم، وفي حالة محاولة الخروج بورقة الاقتراع تحرر مذكرة بالواقعة، ويتم تسليم الناخب لرئيس قوة التأمين لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

 ويتم التأكد من شخصية المرأة المنتقبة بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات وفي حالة رفض الناخبة لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها.

الوطنية للانتخابات تعلن طريقة التصويت الصحيحة في انتخابات مجلس الشيوخ
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