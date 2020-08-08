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أخبار العالم

خلفان: حسن نصر الله يذرف الدموع يوم اغتيال سليماني ويوزع الابتسامات بعد قتل أكثر من ألف لبناني

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة الإماراتية السابق، صورتين لحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبنانى، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".


وكتب خلفان: " حسن يذرف الدموع يوم اغتيال سليماني العكروت.. ويوزع الابتسامات يوم قتل أكثر من ألف لبناني وتدمير بيروت".


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كان حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبنانى، نفى وجود أي صلة لـ الحزب بالانفجار الذى وقع فى مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، وخلف ضحايا وخسائر ضخمة، وتسبب فى فاجعة وطنية غير مسبوقة فى لبنان.



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