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أخبار البلد

غرفة عمليات بـ «الصحفيين» لتسهيل تغطية انتخابات مجلس الشيوخ

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:40 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلنت نقابة الصحفيين عن تشكيل غرفة عمليات بإشراف نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وعضوية عدد من أعضاء مجلس النقابة وهم حسين الزناتى ومحمود كامل وأيمن عبد المجيد وعمرو بدر، وذلك لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ، وتلقي أي شكاوى تتعلق بأداء عملهم.


وتعمل الغرفة على مدار الساعة، خلال يومى  11 و12 أغسطس 2020، وهي الأيام التي ستشهد تصويت المصريين بالداخل على انتخابات مجلس الشيوخ، ويستمر عمل اللجنة حتى الانتهاء من فرز الأصوات.


وتعلن الغرفة أرقامها التى تتلقى عليها الاتصالات من أعضاء مجلس النقابة
( 01001106188) – (01012227790)- (01004801214)- ( 01226409228)


ومن الجهاز الإدارى بالنقابة 
(01005741555)- (01288888720)- (01061949100) - (01120468811)
      
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