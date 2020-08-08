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أخبار البلد

أسامة هيكل يشارك في ندوة الممارسات الإعلامية خلال جائحة كورونا بـ جامعة القاهرة

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:28 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة Webinar بعنوان " الممارسات الإعلامية خلال جائحة كورونا ما لها وما عليها وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١١ أغسطس ٢٠٢٠ الساعة ١٢ ظهرًا وذلك عبر تطبيق Zoom .

وتبدأ فعاليات الـWebinar بجلسة افتتاحية يعقبها جلستين، الأولى عن ممارسات الإعلام التقليدي خلال جائحة كورونا، والثانية عن الإعلام الرقمي وجائحة كورونا.

ويتحدث في الجلسة الافتتاحية، أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة والدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، والدكتورة هبة الله السمري، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وتضم الندوة مجموعة من الأكاديميين والخبراء والإعلاميين من مختلف أرجاء العالم العربي.

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