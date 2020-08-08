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أخبار العالم

إرهابي إرهابي .. المتظاهرون اللبنانيون ينصبون المشانق لـ حسن نصر الله والحكومة.. شاهد

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:29 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
تشهد الساحة أمام البرلمان اللبناني اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين المحتجين على فساد الحكومة والنتائج المترتبة على انفجار مرفأ بيروت.

وتداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا للمتظاهرين اللبنانيين وقد نصبّوا المشانق لزعيم حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، ورئيس البرلمان نبيه بري، وغيرهم من المسؤولين اللبنانيين.

في السياق ذاته، هتف المتظاهرون اللبنانيون من قلب العاصمة بيروت ضد حسن نصر الله مرددين هتافات إرهابي إرهابي .. حسن نصر الله إرهابي.

وحاول المتظاهرون اللبنانيون استخدام شاحنة للدخول إلى الشارع المؤدي إلى مبنى لبرلمان.


وكان زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، قد قال في تصريحات إعلامية إن الشعب اللبناني فقد الثقة في المؤسسة الحكومية، لافتا إلى وجود علاقة مشبوهة بين حزب الله والحكومة اللبنانية.
وطرد المتظاهرون اللبنانيون، امس الجمعة، وزير التعليم اللبناني أثناء محاولة المشاركة مع المتطوعين في رفع وتنظيف الأنقاض الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت.
وأسفر الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت عن مقتل أكثر من 150 شخصا وإصابة ما يزيد عن 5000 آلاف آخرين.


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