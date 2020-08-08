نفتقر إلى الشفافية.. رئيس لبنان السابق: تفجير بيروت كارثة والوضع مأساوي

قال أمين الجميل رئيس لبنان السابق، إن الوضع في لبنان وضع مأساوي وتفجير مرفأ بيروت كارثة كبرى.





وأضاف أمين الجميل في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أنه لم يشهد البحر المتوسط مثل تلك الفاجعة التي حدثت في بيروت.





الشعب اللبناني يتألم لما حدث في بيروت ولا نعرف حتى حقيقة هذا التفجير وننتظر نتيجة التحقيقات للتعرف على أسباب وقوع هذا الحادث". وتابع أمين الجميل: "يتألمالآنأسبابوقوعهذا





وأكمل امين الجميل: "وضع الحكم في لبنان يفتقر إلى الشفافية والصراحة مع الشعب اللبناني ويفتقر إلى كل ضمير".



