نفتقر إلى الشفافية.. رئيس لبنان السابق: تفجير بيروت كارثة والوضع مأساوي

قال أمين الجميل رئيس لبنان السابق، إن الوضع في لبنان وضع مأساوي وتفجير مرفأ بيروت كارثة كبرى.
وأضاف أمين الجميل في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أنه لم يشهد البحر المتوسط مثل تلك الفاجعة التي حدثت في بيروت.
وتابع أمين الجميل: "الشعب اللبناني يتألم لما حدث في بيروت ولا نعرف حتى الآن حقيقة هذا التفجير وننتظر نتيجة التحقيقات للتعرف على أسباب وقوع هذا الحادث".
وأكمل امين الجميل: "وضع الحكم في لبنان يفتقر إلى الشفافية والصراحة مع الشعب اللبناني ويفتقر إلى كل ضمير".
ولفت امين الجميل: "حتى الان لا يوجد وصف رسمي لما حدث في مرفأ بيروت ولا أدرى سبب تخبط لبنان، وهناك شعور عام بعدم الثقة في الحكومة اللبنانية التي سمحت بتواجد مواد متفجرة في مرفأ بيروت دون اي وقاية او حماية للمدنيين وهذا عمل غير مسؤول وطائش وذات تبعات خطيرة جدا".