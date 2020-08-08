بتوجيهات من الرئيس .. مصر تفتح جسرا جويا لإرسال مساعدات عاجلة لـ لبنان

عرضت فضائية "تن" تقريرا ، عن الجسر الجوي الذي إفتتحته مصر لتقديم مساعدات طبية عاجلة لـ لبنان ، بتوجيهات من الرئيس السيسي





حيث أقلعت طائرة النقل العسكرية ، اليوم ، محملة بمساعدات عاجلة ، تتضمن المستلزمات الطبية ، والمواد الغذائية .





يأتى ذلك فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لإستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية فى ظل الأزمة التى تمر بها حاليًا.





وقد أعرب الجانب اللبنانى عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها فى أوقات المحن والأزمات ، كما قدم الجانب اللبنانى الشكر للقيادة المصرية الحكيمة التى تمد يد العون لكافة الدول التى تمر بأزمات .



